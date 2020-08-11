周庭被捕引日媒強烈關注 菅義偉記者會中表達深切的擔憂

前學民思潮發言人、前香港眾志副秘書長周庭10日晚間被港警依違反港版「國安法」的「煽惑分裂」罪，在住處被拘捕。（歐新社）

2020-08-11 12:06:56

〔即時新聞／綜合報導〕繼香港壹傳媒創辦人黎智英之後，前學民思潮發言人、前香港眾志副秘書長周庭10日晚間被港警依違反港版「國安法」的「煽惑分裂」罪，在住處被拘捕；此事在全球引起關注，年僅23歲的她被捕後，主流日媒皆予大篇幅報導關注，日本共產黨（與中國共產黨無關）參議院議員小池晃也在推特批逮捕周庭及黎智英之舉侵害人權，並呼籲撤銷港版國安惡法。

《NHK》、《朝日新聞》、《讀賣新聞》、《產經新聞》、《TBS》等大型日本媒體針對周庭被捕一事進行大篇幅報導；周庭自2014年「雨傘革命」行動後開始為世界關注，本身日文流利的她經常透過社群媒體以日文傳遞香港民主運動情況，在日本社群網路上享有高知名度。周庭曾於2019年6月親赴東京，在《TBS》新聞節目「news23」就反送中運動受訪，呼籲望日本政府對反送中行動表達明確立場，同時提升反送中運動等在日本的關注度。

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10日晚間，周庭在住處被港警拘捕，引發大批日本網友議論，日本媒體給予多篇且大篇幅報導關心，周庭被捕的報導更在《NHK》上一度衝至點閱排行榜首位。

對此，日本政壇也有政治人物聲援周庭，日本共產黨參議院議員小池晃今日上午在推特以「#FreeAgnes（釋放周庭）」標籤發文痛批，「逮捕周庭和黎智英嚴重的侵害人權，這不僅僅是單純的國內問題，而是國際問題」，「在此重申，呼籲撤銷香港《國安法》，因該法允許中國對尋求香港市民及政治自由的個人和運動進行干預及鎮壓」。小池晃貼文一出，眾多日本網友紛紛湧入留言，呼籲除口頭支持外，望政治人物採取實際行動。

對此，日本官房長官菅義偉今日上午舉行記者會，會中被問及周庭被捕一事，菅義偉對此事表達深切的擔憂（重大な懸念を有している）。

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