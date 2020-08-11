武漢肺炎》南韓添34例 京畿道教會集體感染擴大至首爾商場

南韓境內累計確診病例數達1萬4660例。圖為南韓醫護人員處理武漢肺炎受篩者檢體情況。（彭博）

2020-08-11 11:08:33

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響持續，南韓境內境外皆面臨防疫壓力。據南韓防疫單位今日公告，10日新增34例確診，泰半為本土病例；南韓境內集體感染案影響發酵，京畿道一宗教活動集體感染案例影響現已擴大至幼兒園及首爾市商場，另釜山港一停靠船舶也有確診病例。

根據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部最新統計，南韓10日新增34例確診病例，另無新增死亡病例，南韓境內累計確診病例數達1萬4660例，累計死亡病例數達305例。

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觀察病例方面，新增34例中有23例為本土病例，其中13例集中於首都圈，分別為京畿道7例、首爾市6例；其餘地區病例則分別為釜山市9例和忠清南道1例。南韓境內已有數起群聚病例與宗教活動有關，京畿道高陽市一處教會日前也爆群聚感染，影響已擴大至當地一間幼兒園，另首爾市也有一商場受到影響，相關病例仍在增加中；首都圈之外，釜山港一停靠船舶也現確診病例。

新增34例病例中，有11例為境外輸入，其中3例為入境檢疫確診，8例為入境隔離期確診，病例來源地分別是美國5例、哈薩克3例，菲律賓、摩爾多瓦和阿爾及利亞各1例。

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