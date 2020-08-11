《CNN》來台專訪 阿札爾暢談訪問台灣最大目的

美衛生部長阿札爾表示，訪台最大目的是為了在國際公衛社會上支持台灣。（歐新社）

2020-08-11 10:51:59

〔即時新聞／綜合報導〕美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）9日抵台訪問，由於層級是台美斷交以來最高，引發國際關注。美國媒體《CNN》也派員來台並與阿札爾進行專訪，阿札爾強調，他來台灣的目的之一，就是要在公共衛生議題上向台灣表達支持。

《CNN》記者詢問，在11月登場的美國總統大選前到台灣訪問，外界對此有些評論，阿札爾有何回應？阿札爾表示，他的來訪是為了在國際公衛社會支持台灣，「我的目的就是公衛議題，包括台灣人、美國人以及全世界人們的健康。」阿札爾強調，要達成此一目標，必須秉持透明、合作且遵守國際規範等原則，台灣在這些指標上表現出色。

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對於美國總統川普在防疫上的表現，阿札爾認為，川普政府所經歷的是一場前所未有的疫情，卻能夠維持醫療系統正常運作，沒有美國人因為缺少呼吸器或醫療設備死亡，強調政府延遲、緩和了疫情曲線，讓醫療體系免於崩潰。

CNN記者一開始則提到，她首先問了阿札爾，為何要在全球疫情仍處於大流行期間以面對面方式與台灣交流，她引述阿札爾的回答說，「向台灣學習如何防治疫情相當重要」，記者自己也說，2300多萬人的台灣僅有不到500例確診、7人死亡，且多數確診都是境外移入，「很顯然地，有很多地方可以向台灣請益。」

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