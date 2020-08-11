為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    《CNN》來台專訪 阿札爾暢談訪問台灣最大目的

    美衛生部長阿札爾表示，訪台最大目的是為了在國際公衛社會上支持台灣。（歐新社）

    美衛生部長阿札爾表示，訪台最大目的是為了在國際公衛社會上支持台灣。（歐新社）

    2020-08-11 10:51:59

    〔即時新聞／綜合報導〕美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）9日抵台訪問，由於層級是台美斷交以來最高，引發國際關注。美國媒體《CNN》也派員來台並與阿札爾進行專訪，阿札爾強調，他來台灣的目的之一，就是要在公共衛生議題上向台灣表達支持。

    《CNN》記者詢問，在11月登場的美國總統大選前到台灣訪問，外界對此有些評論，阿札爾有何回應？阿札爾表示，他的來訪是為了在國際公衛社會支持台灣，「我的目的就是公衛議題，包括台灣人、美國人以及全世界人們的健康。」阿札爾強調，要達成此一目標，必須秉持透明、合作且遵守國際規範等原則，台灣在這些指標上表現出色。

    對於美國總統川普在防疫上的表現，阿札爾認為，川普政府所經歷的是一場前所未有的疫情，卻能夠維持醫療系統正常運作，沒有美國人因為缺少呼吸器或醫療設備死亡，強調政府延遲、緩和了疫情曲線，讓醫療體系免於崩潰。

    CNN記者一開始則提到，她首先問了阿札爾，為何要在全球疫情仍處於大流行期間以面對面方式與台灣交流，她引述阿札爾的回答說，「向台灣學習如何防治疫情相當重要」，記者自己也說，2300多萬人的台灣僅有不到500例確診、7人死亡，且多數確診都是境外移入，「很顯然地，有很多地方可以向台灣請益。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    強化美台夥伴關係 阿札爾、吳釗燮雙部長10:00見面會
    2020-08-11 09:46

    強化美台夥伴關係 阿札爾、吳釗燮雙部長10:00見面會
    阿札爾訪台 日外務省官員稱日本會用現有方式支持台灣
    2020-08-11 09:00

    阿札爾訪台 日外務省官員稱日本會用現有方式支持台灣
    靈活大空間Luxgen URX 5+1 試駕報告

    靈活大空間Luxgen URX 5+1 試駕報告
    中方不滿訪台 美衛生部長嗆：這是台灣的事
    2020-08-11 05:30

    中方不滿訪台 美衛生部長嗆：這是台灣的事
    台美部長見證 簽署「醫衛合作了解備忘錄」 美：續與台分享疫苗 藥品資訊
    2020-08-11 05:30

    台美部長見證 簽署「醫衛合作了解備忘錄」 美：續與台分享疫苗 藥品資訊
    不同於以往美國官員低調 阿札爾：展現美台強勁友誼
    2020-08-11 05:30

    不同於以往美國官員低調 阿札爾：展現美台強勁友誼
    國際今日熱門
    2020-08-10 12:54

    統計指全球武肺確診破2千萬 網友：約40天就增千萬例

    2020-08-10 12:20

    軍武新知》人類與AI對決！ 美軍8月下旬舉行F-16模擬戰

    2020-08-10 12:02

    黎智英被押回壹傳媒總部 《蘋果》：港警未持搜索票搜索大樓

    2020-08-10 13:27

    軍情動態》監視共軍動態 日防相登上與那國島、宮古島視察

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播