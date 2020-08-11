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    路透：全球武肺確診破2000萬 譚德塞促各國捐錢

    世界衛生組織秘書長譚德塞稱扭轉疫情永不嫌晚，並稱各國承諾捐助的金額與實際收到的金額落差很大，光是疫苗就需要超過1000億美元（約2.968兆元新台幣），目前卻僅有1成資金到位。（路透）

    世界衛生組織秘書長譚德塞稱扭轉疫情永不嫌晚，並稱各國承諾捐助的金額與實際收到的金額落差很大，光是疫苗就需要超過1000億美元（約2.968兆元新台幣），目前卻僅有1成資金到位。（路透）

    2020-08-11 09:01:59

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐，據《路透社》統計顯示，全球累計確診人數已超過2千萬，有美國專家擔心，全國死亡人數到年底時恐會增加一倍，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞則稱扭轉疫情永不嫌晚，並稱各國擴大資助抗疫基金，以加速疫苗研製、防護服提供等抗疫工具，將讓準備更加周全。

    據《路透社》統計顯示，全球武漢肺炎染疫人數稍早突破2000萬例，死亡人數則超過72萬8千例，光是美國，巴西和印度的確診人數就占全球總數的一半以上。《路透社》報導也指出，相較於先前花了近6個月時間才突破1000萬例，本次只耗時43天就超過2000萬例，且近期傳播最快的是拉丁美洲，占全球總數的28%，死亡人數更超過30%。專家也指出，各國的官方數字可能都被低估，特別是檢測能力有限的國家。

    世界衛生組織統計則指出，感染武肺病毒的人數，是每年感染嚴重流感平均人數的4倍。WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）週一則聲稱，扭轉疫情永遠不會晚，但重點是要持續抑制傳播，目前雖有許多疫苗進入人體臨床試驗，世衛今年4月與全球合作夥伴啟動疫情應對工具加速計畫（ACT）的多種疫苗也分別進入第2和第3階段測試，但各國承諾捐助的金額與實際收到的金額落差很大，光是疫苗就需要超過1000億美元（約2.968兆元新台幣），目前卻僅有1成資金到位，目前卻只有10%資金到位，他呼籲各國擴大資助抗疫基金，以讓準備更加周全。

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