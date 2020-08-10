巴爾的摩瓦斯爆炸毀房舍 至少1死3傷5受困

美國巴爾的摩市西北部住宅區發生瓦斯爆炸事件。（美聯社）

2020-08-11 00:04:27

〔中央社〕美國巴爾的摩市消防隊表示，市區西北部住宅區發生瓦斯爆炸事件，夷平數棟房屋，已知造成1位婦女喪生，至少另有3人重傷，還有5人受困。

WBFF電視台播出的畫面顯示，有些民房被炸垮，瓦礫四散，發生爆炸的肇因還不清楚。路透社報導，消防隊表示，有1位婦人喪生，另有3位傷者送醫，情況嚴重。

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巴爾的摩消防隊推文說：「數棟房屋爆炸，至少5人受困，有些是孩童。」

爆炸夷平數棟房屋。（美聯社）

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