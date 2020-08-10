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    敲響新聞自由喪鐘！黎智英被捕 國際媒體關注香港

    香港壹傳媒創辦人黎智英及多位高層在今天被港警以違反《港版國安法》逮捕，包括《美聯社》、《路透》、《BBC》、《半島電視台》與《法新社》等國際通訊社以及新聞媒體紛紛進行報導，並列在頭版頁面上。（合成照）

    香港壹傳媒創辦人黎智英及多位高層在今天被港警以違反《港版國安法》逮捕，包括《美聯社》、《路透》、《BBC》、《半島電視台》與《法新社》等國際通訊社以及新聞媒體紛紛進行報導，並列在頭版頁面上。（合成照）

    2020-08-10 19:31:21

    〔即時新聞／綜合報導〕香港警方今天（8月10日）以涉嫌違反《港版國安法》「勾結外國勢力」為由，大舉逮捕香港壹傳媒創辦人黎智英及多位高層，還進入集團總部進行搜索，敲響香港新聞自由的喪鐘；黎智英被捕的消息震驚國際，包括《美聯社》、《路透》、《BBC》、《半島電視台》與《法新社》等國際通訊社以及新聞媒體紛紛進行報導，幾乎都以頭條新聞報導。

    《美聯社》報導，香港壹傳媒行政主管與黎智英的重要助手賽門（Mark Simon）表示，黎智英父子皆被警方逮捕，警方同時也拘捕了該集團幾位成員；報導指出，此舉表明即便香港人在過去幾個月發動大規模示威遊行，但中國仍決心利用《港版國安法》來打壓這個「半自治城市」的反對聲音。

    《路透》報導指出，黎智英一直是華府的常客，曾會見包括美國國務卿龐皮歐在內的多位美國官員，並敦促他們支持香港的民主，導致北京當局將黎智英貼上「叛徒」的標籤；而黎智英被捕之際，中共當局同時也鎮壓了民主派人士，使人們更加擔憂香港的新聞自由與其它的自由。

    《BBC》報導，黎智英一直為支持民主發聲，也是去年反送中運動的支持者，他曾在今年6月30日《港版國安法》強行通過之際，對《BBC》的專訪中坦言「香港的新聞自由敲響了喪鐘」，未來香港將跟中國一樣腐化，「因為沒有法治，在這裡作生意沒有保障」。

    《半島電視台》指出，黎智英被逮捕，是自中國在香港施行《港版國安法》這個有爭議的法律以來最受矚目的逮捕行動，引起了香港的民運人士與西方國家的譴責，西方國家擔心該法律會用來鎮壓異議者並扼殺新聞自由。

    《衛報》指出，黎智英的逮捕雖然在意料之內，但還是令香港的輿論震驚，在北京當局強推《港版國安法》後，黎智英就一直處在危機之中，且他還擁有英國國籍，未來若是「勾結外國勢力」罪名成立，恐面臨3年至10年徒刑或「無期徒刑」；加州大學研究中國的學者沃瑟斯特羅姆（Jeffrey Wasserstrom）更認為，目前的狀況恐怕比黎智英之前被捕的情況更加凶險，之前黎智英被捕時香港仍「三權分立」，「但在現今恐懼已成新常態下，黎智英甚至有被引渡至中國審判的風險」。

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