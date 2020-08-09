詞神也驚豔！空靈勝王菲 她唱反送中版《約定》逼哭港人

不露臉的香港女歌手「goguy」所演唱的2020反送中版《約定》，輕巧靈動的歌聲，也讓見識過無數歌王歌后的林夕驚艷不已。（圖擷取自Youtube＿GoGuy爆鈕易跣）

2020-08-09 22:19:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港詞神林夕重新改寫當年填詞的名曲《約定》後，已有不少人演唱，他公開分享由香港女歌手「goguy」所演唱的2020反送中版《約定》，空靈動人的歌聲讓許多港人不禁淚流，也讓見識過無數歌王歌后的林夕驚艷不已。

林夕1997年為天后級歌手王菲寫下《約定》的粵語版歌詞。他6日發表重新填詞的《約定》，贈給前香港眾志創黨主席羅冠聰。歌詞中「為了眾志要分離」道盡羅冠聰在港版國安法陰影下，背負延續香港眾志的理想，而被迫遠赴他國延續「國際線」抗爭的無奈。

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新作一發表，不少港人紛紛直呼感動「再錄一版《約定》（2020抗爭版」、「約定煲底見」，但同時也嘆息，記憶中的《約定》原唱王菲曾唱紅許多粵語歌曲，也感動過無數港人，終究還是轉紅而心向「祖國」，改以字正腔圓的華語腔，為中國愛國歌曲《我和我的祖國》獻聲。

然而，令人驚喜的是，林夕昨（8）日在臉書分享由不露臉的香港女歌手「goguy」所演唱的2020反送中版《約定》一曲。goguy輕巧空靈的美聲與唱腔神似王菲，也讓見識過無數歌手的林夕驚艷不已，忍不住讚嘆，「這位厲害，是王菲2.0版。」

該MV畫面中僅以白底黑字寫著「約定」2字，閃爍著星火。「還記得當天抗爭多難捱，還留住背負歷史的孽債」，goguy輕唱卻唱盡了，反送中示威者在催淚煙霧瀰漫的街頭上表達訴求，堅持《中英聯合聲明》中所許諾香港的一國兩制以及民主自治。

MV發布後逼哭無數港人直呼，「一路聽一路流淚」、「好催淚呀，每句都勾起舊年（去年）抗爭嘅（的）畫面」、「王菲會唔會要出來澄清唔係佢？」、「一路聽，呢年幾嘅畫面不停浮返哂出黎（那年的畫面不停浮現出來）」。

港人也紛紛嘆道，「道出了大多數香港人去年所經歷的苦難憂傷！」、「不再是王菲...是香港人的約定」、「一位被佚名的歌者寫一首歌再約定一個時代」、「煲底下的約定」，如今《約定》一曲的意義已不同於以往，如今這一版意義非凡，更勝於王菲所唱的版本。

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