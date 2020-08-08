港生罵台灣「跟中國一樣渣」 盧斯達：專挑民主國家來勒索

有港生批評台灣政府為了防疫不開放她的中生男友來台，以致兩人分隔兩地。對此，香港作家、時事評論員盧斯達反批她是專挑民主國家來道德勒索的「左膠」。圖為香港街上人人戴口罩防疫，非新聞當事人。（路透）

2020-08-09 00:23:15

〔即時新聞／綜合報導〕近來，有港生批評台灣政府為了防疫不開放她的中生男友來台，以致兩人分隔兩地，言論引起廣大爭議。對此，香港作家、時事評論員盧斯達批評，她就是專挑作為民主自由國家的台灣來進行道德勒索的「左膠」，把台灣當哭鬧發洩的對象，卻不去找專制中國抗爭個人的權利。

盧斯達8日在臉書發表「左膠作為無意識、先驗的內奸型生物」一文，他寫道，「這麼多年來，這些人的意識形態和性格都沒有改變，就是『左膠』。老實說，香港很多左膠，香港人已面對了十幾二十年，可謂見慣不怪，只是現在台灣人都知道，確實十分不幸。」

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盧斯達表示，這位痛罵台灣政府是「渣男」的香港同學是激進左膠，所謂左膠是歐美經典民主時代的後繼者，也是其歪曲者。他們認為，民主自由等同於普世平等自由，更誤以為身為民主自由國家的台灣得開放外國人享有跟國人均等的權利。

「『民主自由』從來是一國之內的民主自由，不代表福利開放到全世界。」盧斯達直言，「主權和政治決斷仍然有先佔地位」，而「別人是主，我們是客，別人給是恩情，不給是道理。」

「左膠雖然好說高話，動輒談普世人權、自由民主、弱勢人權，但講得最大聲的時候，都是為自身利益發聲。她爆炸的原因，說到底是因為中國情人無法返台這樣一個切身利益。」盧斯達批評，「其實人為了自己利益而發聲，本來就天公地道，但他們永遠要上升到人類文明存滅、光與暗、極權與民主、進步與落後的對決，總要把自己描述成一個結構性問題的受害方，好讓自己立於偉光正的涯岸，向『民主自由』的政府索要資源和權力。」

最後，盧斯達指出，倫理上陸生（中生）應該去找中國政府，要求「平權」和改變兩岸政策，促使「兩岸和平發展」以及真正互信，到時台灣再差別對待，再來評論，都算叫有理由。現在「陸生」哭鬧的對象，只挑台灣去做，因為台灣是「民主自由地區」，這叫甚麼？這叫柿子專挑軟的捏，專門欺負相對開放的國家。

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