林夕改詞《約定》贈羅冠聰 小粉紅瞎嗆：不尊重原作者「佚名」

香港詞神林夕重寫他為「轉紅」歌手王菲所寫的《約定》歌詞，改以香港反送中運動為主題，致贈羅冠聰。圖為羅冠聰2017年到法院聲援，因參與雨傘運動而被起訴的學生。（路透）

2020-08-08 00:29:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港詞神林夕曾於1997年為香港天后級歌手王菲寫下《約定》粵語版歌詞。他6日重新填詞，贈給離開香港、投入國際線的香港眾志創黨主席羅冠聰。然而，留言處有藍絲（香港建制派支持者）與中國小粉紅瞎罵原作詞人林夕，「不懂尊重原作者！」也讓大批網友笑喊，小粉紅只認得「佚名」。

《約定》原唱王菲於去年為中國愛國電影《我和我的祖國》獻聲，演唱同名電影主題曲《我和我的祖國》。不同於《約定》原唱王菲轉「紅」，《約定》作詞人林夕因挺港人抗爭運動的立場，而被中國歌唱節目拔名為「佚名」。

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林夕6日在Instagram發表重寫《約定》一詞，致贈給羅冠聰。對此，羅冠聰7日也在臉書發表他所填詞的《約定》，向林夕致意，「傷感的你贈我那溫暖，伴我旅程從此永遠」。

《約定》重作歌詞中，「還記得當天抗爭多難捱」、「仍未忘相約再會煲內」，為港人反送中運動中宣誓的「煲底之約」，意謂港人約定在抗爭成功後，一齊前往香港金鐘立法會綜合大樓地下示威區，脫下面罩、防毒面罩相認慶祝。

歌詞末段，林夕以「為了眾志要分離」、「自信你去國胸懷，寫盡天理」、「仍未忘跟你約定、堅持沒有死」、「你的親人 都可認得你」以及「有種黑白 手足認得你」等句，勉勵離開香港的羅冠聰，港人會記得他在中共政權的迫害之下，被迫離開所愛城市的苦衷，並肯定羅冠聰在離開香港後，仍心繫港人，全心投入國際線，繼續推動港人抗爭運動。

作品一發表，港人紛紛感動直呼，「再錄一版《約定》（2020抗爭版」、「香港人等你回來羅冠聰，多謝林夕」、「約定煲底見」。

但留言處也出現許多小粉紅與藍絲的帳號，沆瀣一氣齊聲痛罵林夕，「原詞寫得多好，這個是亂改？不知尊重下原作者嗎？」、「自己想作死隨便，不要扯王菲。這麼多香港的女兒不去改，改個北京的（指王菲）幹什麼」、「懂歌曲版權嗎？還有真正不要臉的不就是你們這群蛀蟲」。

對此，港人紛紛笑喊，「夕爺可否尊重下佚名！」還有港人用中國人比較熟悉的簡體字寫道「亲，用『佚名』你係咪就會知邊個係夕爺？（親，用『佚名』你是不是就會知道這個是夕爺？）」；也有網友笑喊，最會竊取智慧財產的盜版大國怎麼開始講版權了？

對於轉紅後心向「祖國」的原唱王菲，港人紛紛失望嘆道，「嗮气（枉然）啦王菲，根正苗红」、「好似（似乎）聽到王菲唱，有聲嘅，當然王菲冇（沒有）可能會唱」、「死心啦，王菲」。

留言處有藍絲與小粉紅瞎罵原作詞人林夕，「不懂尊重原作者！」讓大批網友笑喊，小粉紅只認得「佚名」。（圖擷取自林夕Instagram）

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