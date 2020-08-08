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    武漢肺炎》將建「火神山」醫院 香港增69例、累計破4千例

    香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未停歇，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君今（8日）表示，香港今新增69例確診病例，是自7月21日後，近18日單日新低，目前香港累計確診病例達4008例。（彭博）

    香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未停歇，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君今（8日）表示，香港今新增69例確診病例，是自7月21日後，近18日單日新低，目前香港累計確診病例達4008例。（彭博）

    2020-08-08 20:43:07

    〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情尚未停歇，香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君今（8日）表示，香港今新增69例確診病例，是自7月21日後，近18日單日新低，目前香港累計確診病例達4008例。

    由於香港近期武漢肺炎疫情嚴峻，香港特首林鄭月娥昨下午召開記者會，表示將推行「自願性普及社區檢測」，任何民眾都可接受檢測，最快2週後實施；此外也將興建「港版火神山」臨時醫院。

    香港衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日召開記者會宣布，香港今新增69例確診，是自7月21日後，近18日單日新低；其中有2例為境外移入個案，累計增至4008例。張竹君指出，確診數雖有減少但仍然屬偏高，警告「鬆懈的話出現上千病例都不奇怪」，呼籲港民及外傭要保持社交距離。

    而受到疫情、反修例風波和港版國安法實施影響，已嚴重干擾香港的經濟社會發展，以及居民心理健康，據香港大學醫學院精神醫學系在今年2月到7月，所做的調查發現，超過7成港人出現中、高度甚或是嚴重的憂鬱症狀，4成左右的受訪者出現中至高度創傷後壓力症（PTSD）症狀，其中25歲以下的受訪者，情況又比25歲以上嚴重。

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