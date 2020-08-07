抗爭疫情夾擊 港醫調查：7成港人出現中度以上憂鬱症

「反送中」相關活動中，港警逮捕、拘留抗議民眾。（路透）

2020-08-07 21:27:04

〔即時新聞／綜合報導〕香港近一年因香港政府強行修例，爆發「反送中」抗議活動，港府大幅搜捕相關民眾，引發輿論；再加上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，香港大學醫學院精神醫學系主任陳友凱透露，香港有7成受訪者出現中度以上的憂鬱症症狀。

綜合港媒報導，港大精神醫學系從2月至7月以電話及問卷方式，訪問了快11500名香港市民，其中25歲以下的年輕人超過半數。經過調查、整理後發現，超過7成出現中、高度甚或是嚴重的憂鬱症狀，4成左右的受訪者出現中至高度創傷後壓力症（PTSD）症狀。

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陳友凱指出，若同時出現兩種病徵，未來將難以處理、治療，是一種警訊，而年輕人出現高程度症狀的比率比其他年齡還高，這些創傷挑戰青少年注重的個人意義及理想層面，腦部發育也面臨轉型，因此「青年的精神健康風險增加」。

陳友凱說，調查中出現中、高度以及嚴重憂鬱症狀的市民，接近半數為「非反應性」症狀。他解釋，這些症狀可以分成「反應性」及「非反應性」，若遠離壓力來源後得到改善即為「反應性」，若沒改善恐怕就是成為疾病狀態，即為「非反應性」。

陳友凱表示，近一年香港社會事件、疫情不斷出現，且在短期內看不到終點，因此市民不停受到外在環境的改變刺激，難判斷是否為「反應性」症狀。

陳友凱點出問題，表示有部分民眾可能因為被捕或曾參與抗議活動，已經對公營的醫療服務機構沒了信心，因此呼籲政府各方須思考保障求助者隱私，以重建市民信心。

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