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    軍武新知》稱比美德奧三國更具優勢 俄軍新式手槍「蟒蛇」開始量產

    俄羅斯最新式9毫米口徑「蟒蛇」（Udav）手槍量產計畫開始，號稱比奧地利、德國及美國製手槍更具優勢。（擷取自俄國Rostec集團臉書）

    俄羅斯最新式9毫米口徑「蟒蛇」（Udav）手槍量產計畫開始，號稱比奧地利、德國及美國製手槍更具優勢。（擷取自俄國Rostec集團臉書）

    2020-08-08 11:48:10

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯最新式9毫米口徑「蟒蛇」（Udav）手槍量產計畫開始，俄國Rostec集團近日指出，該公司旗下中央精密機械研究所（TsNIITochMash）已經接到第1批蟒蛇手槍訂單，開始進行量產，而Rostec集團強調，俄國蟒蛇手槍將比奧地利、德國及美國研製的手槍更具優勢。

    綜合外媒報導，俄國Rostec集團5日報告指出，該公司旗下中央精密機械研究所已經展開首批最新式蟒蛇手槍量產計畫，中央精密機械研究所執行長巴科夫（Albert Bakov）表示，「從2014年展開的手槍研發計畫目前已進入量產階段，已經接受過武裝部隊測試，針對反饋進行修改，皆由自身公司完成。目前已收到了第1批訂單」。

    外媒指出，巴科夫說，他有信心，蟒蛇手槍不僅會引起俄羅斯武裝部隊的興趣，亦會引起其他安全執法機以及國內外實彈射擊愛好者的興趣。另外，蟒蛇手槍擁有多項專利，Rostec集團強調，俄國蟒蛇手槍比奧地利格洛克（Glock）手槍、德國瓦爾特（Walther）手槍、美國柯爾特（Colt）更具優勢。

    俄國蟒蛇手槍有效射程為100公尺，重780克，是完全俄國製造的產品，包含其配件在內，能夠打穿防彈背心及二級頭盔，Rostec集團表示，蟒蛇手槍研發擁有多項俄國申請專利，包括彈匣設計，除能容納18發子彈外，手槍上面更配有子彈數量顯示器，讓使用者能從視覺和觸覺上確定彈匣情形，並可在攝氏零下50度至50度之間正常操作。

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