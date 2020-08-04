軍情動態》回應北約壓力 俄羅斯海軍在波羅的海舉行大型軍演

俄羅斯海軍開始在波羅的海舉行「海洋之盾-2020」軍事演習。圖為俄羅斯艦隊參加海軍節慶典。（美聯社）

2020-08-04 10:15:41

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯海軍開始在波羅的海舉行「海洋之盾-2020」（Oceanic Shield-2020）軍事演習，距離上次在黑海演習僅一週時間，以回應北大西洋公約組織（NATO）的壓力。

根據《塔斯社》報導，俄羅斯國防部3日聲明表示，此次演習有30多艘各類軍艦，以及海軍航空隊、海岸防衛隊、防空部隊和海軍陸戰隊參與。在第一階段，海軍完成了出港和反水雷演練，隨後部署在波羅的海的指定區域。

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聲明稱，參演部隊正在演練防空、攻擊、反潛等多項課目。在演習期間，參演部隊還將執行發射防空飛彈、火砲的任務。

聲明並未提及演習的開始和結束時間。俄羅斯自2018年開始舉行「海洋之盾」演習，是年度的大型演習之一。

今年6月，19個北約成員國和合作夥伴在波羅的海舉行了「波羅的海行動-2020」聯合軍演。由於波羅的海是俄羅斯重要出海口，戰略位置非常重要，因此成為北約與俄羅斯對抗的潛在衝突區。

除了波羅的海，俄羅斯海軍上週也在黑海進行大規模演習，共有20多艘艦艇參加演習，包括護衛艦、小型飛彈艦艇、大型登陸艦，另外也有多架戰機與直升機。

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