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    WHO抗疫基金中國僅兌現一半 捐款落後美國

    世界衛生組織標誌。（法新社檔案照）

    世界衛生組織標誌。（法新社檔案照）

    2020-08-07 22:37:14

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美國批評中國隱瞞武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，引發兩國齟齬，華府也因不滿世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞屢次為中國辯護，宣佈暫停出資、啟動退出程序。不過，根據世衛發表的「2019新型冠狀病毒戰略準備和應對方案」進度報告，各捐款國出資金額，美國排名第8，捐款金額超過排名第10的中國。

    世衛3日發表的這份進度報告，到6月30日為止有58國和機構共捐了7億2400萬美元，其中美國已捐款3400萬美元，中國捐款2500萬美元，排名第10，比科威特、日本、南韓和德國還少。目前為止，捐款最多的，令人意外地是英國，已捐款1億800萬美元；接受各企業、民眾捐款投入該方案的「新冠病毒應對基金」共捐款將近1億400萬美元，排名第二；歐盟捐款6956萬美元，居第三。

    中國今年4月曾經承諾向該方案出資5000萬美元，看來目前只兌現一半；國家主席習近平5月再開支票，承諾2年內提供20億美元協助各國對抗疫情，但是未說明如何分配這筆錢。

    中國外交部7日例行記者會上，記者問剩下的2500萬美元何時完成捐贈，習近平承諾的20億美元用什麼形式兌現，發言人汪文斌僅回應「中方將會信守承諾」。

    在世界多國相繼爆發第2波、第3波疫情之際，世衛估計，到今年底前，該應對方案需要再增加10億美元資金，以利對抗疫情。

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    中國國家主席習近平（右）今年1月在北京人民大會堂接見來訪的世衛秘書長譚德塞（左）。（法新社檔案照）

    中國國家主席習近平（右）今年1月在北京人民大會堂接見來訪的世衛秘書長譚德塞（左）。（法新社檔案照）

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