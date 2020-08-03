武漢肺炎》WHO開始調查疫情起源 譚德塞：有效疫苗恐難問世

世界衛生組織秘書長譚德塞（見圖）3日警告，應對武漢肺炎的有效解方有可能不會出現，呼籲民眾保持戴口罩、勤洗手的習慣。（路透檔案照）

2020-08-03 23:52:06

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕世界衛生組織3日於例行記者會中警告，雖然全球全力研發有效的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，但能夠有效對抗武漢肺炎的「銀色子彈」有可能不會出現。

「銀色子彈」可能不會出現 民眾應保持社交距離、戴口罩

世衛組織秘書長譚德塞表示，「我們都很希望有個可以防止人們染病的有效疫苗，但目前還沒有一勞永逸的解方，而且有可能未來也不會有」，現在必須仰賴公共衛生與疾病控制平息武漢肺炎的爆發，必須篩檢、隔離、治療患者，並且追蹤與隔離換者的接觸者。

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譚德塞也呼籲民眾，保持社交距離、戴口罩、規律清潔雙手，並且在咳嗽時遠離他人。

1/3國家分娩服務中斷 譚德塞籲確診媽媽餵母乳

受疫情影響，從5月中旬至7月初，在有回報數據的103個國家中，多達67%的國家出現家庭計畫與避孕服務中斷的現象，逾半數的國家產前護理服務中斷，分娩服務中斷的國家更超過1/3。

響應本月1日至7日的「國際母乳哺育週」（World Breastfeeding Week），譚德塞也於記者會中建議全球的母親，就算已經確診或有確診風險，還是儘量以母乳哺育，因為嬰兒喝母乳的益處，遠大於感染武漢肺炎的風險。

針對新冠病毒起源的調查，譚德塞說明，世衛組織派遣至中國的先遣隊已經結束任務，為進一步的調查行動打下基礎，世衛也已與中國簽署國際團隊的研究與工作計畫的職權範圍（TOR），未來將會在武漢市展開流行病學的研究，辨別初期病例的潛在感染源。

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