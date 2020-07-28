過去6週確診倍增 WHO：史上最嚴重緊急衛生事件

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞指出（圖中），全球確診病例過去六週就增加一倍，因應疫情更趨嚴峻，本週四將再度召集世衛緊急委員會討論疫情。（路透）

2020-07-28 08:03:37

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球， 據最新統計，全球累計確診已超過1636萬例，並有超過65萬人死亡，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞指出，全球確診病例過去六週就增加一倍，成為史上最嚴重緊急衛生事件，因應疫情更趨嚴峻，本週四將再度召集世衛緊急委員會討論疫情。

據《約翰霍普金斯大學》最新統計顯示，全球累計確診已超過1636.6萬例，累計死亡人數也超過65.1萬例。其中美國確診病例已突破428萬例，死亡則是超過14.7萬。巴西確診則突破241.9萬例，死亡則是超過8.7萬。印度確診也突破143.5萬例，死亡超過3.2萬。俄羅斯確診逾81.6萬例，死亡則是超過1.3萬。南非則是確診突破45萬例，死亡逾7千人。據外媒彙整官方數據顯示，逾65萬人死亡中，有近3分之1出現在歐洲。部分歐洲國家因擔心第二波疫情，陸續針對疫情復發的國家加嚴邊境管控，重新實施旅遊限制。

請繼續往下閱讀...

針對疫情更趨嚴峻，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）稱，他在今年1月底將疫情宣布為「全球衛生緊急事件」，之後疫情不斷升溫，並「輕易地」成為世衛有史以來宣布過的最嚴重有關事件，直到目前疫情仍在持續發燒，雖然各國已非常努力對抗疫情，但過去六週全球確診病例就增加一倍，但抗疫前路依然相當艱困漫長，他本週四也將再度召集世衛緊急委員會討論疫情，覆檢對疫情大流行的評估。

世衛突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）則指出，目前依然沒有一體適用的防疫作法，但各國幾乎不可能一直關閉邊境，他表示再度爆發疫情的國家必須再度實施各種防疫限制，但時間上應盡量縮短，針對旅客及接觸者進行檢查及追蹤等措施，也可減少武漢肺炎持續在國際傳播的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法