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    史上第一次！蔡英文登日本漫雜封面 上頭標註「台灣總統」

    總統蔡英文不僅登上國際傳統媒體版面，就連日本漫畫雜誌也將她作為封面人物。（圖擷自博客來）

    總統蔡英文不僅登上國際傳統媒體版面，就連日本漫畫雜誌也將她作為封面人物。（圖擷自博客來）

    2020-08-06 16:01:10

    〔即時新聞／綜合報導〕台灣防疫成效全球有目共睹，世界各大媒體也隨之以大版面報導台灣防疫功臣，總統蔡英文的推特推文日前更登上紐西蘭媒體頭版，現在不僅國際傳統媒體爭相報導小英總統，就連日本漫畫雜誌也將蔡總統作為封面，並以漫畫畫風將蔡英文的神情繪製得維妙維肖，一旁更加註「台灣總統蔡英文」。

    台灣博客來網路書店日前上架日本青年漫畫雜誌《Big Comic》（ビッグコミック）即將在8月25日出刊的週刊，封面人物為總統蔡英文，只見蔡英文手推眼鏡、眼神嚴肅看著前方，搭配漫畫畫風，讓蔡英文的神情更加凝重莊嚴。

    此外，封面上的文字更稱蔡英文為「台灣總統」，並有「我的鄰居，台灣」以及台灣本島的圖案。日本亞馬遜書店等日本線上書店也上架了該本雜誌，雖然並未有商品圖片，但都在圖說註明封面人物為蔡英文，後面加註「台灣總統」。

    博客來書店也同時開放預購，有網友在臉書社團「辣台派挺蔡英文」社團分享該訊息後，並表示「史上第一次！小英總統登上日本漫畫誌封面啦！還不買一本收藏！」底下也有網友留言表示「我剛剛買了」、「完成預購了，有搶到了，開心」、「裡面的連載應該小粉紅都不看了」。

    博客來書局上架日本漫畫雜誌《Big Comic》最新一期，目前仍在預購中。（圖擷自博客來）

    博客來書局上架日本漫畫雜誌《Big Comic》最新一期，目前仍在預購中。（圖擷自博客來）

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