疑染疫脫北者返國 WHO駐北韓代表：檢測結果「無定論」

世界衛生組織（WHO）一名官員表示，上月從南韓「返北」的男子，武漢肺炎檢測結果「無定論」。圖為開城市景。（美聯社）

2020-08-05 22:46:19

〔即時新聞／綜合報導〕北韓上月驚傳一名疑似感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的脫北者，在19日從南韓到開城「返北」。世界衛生組織（WHO）一名官員表示，儘管當局因此隔離了3635名主要和次要接觸者，但這名男子的檢測結果「無定論」。

《路透》報導，北韓在7月26日宣布進入緊急狀態並封鎖邊境城市開城（Kaesong），因為3年前叛逃至南韓的一名脫北者，越過戒備森嚴南北韓邊界返回後，出現疑似武漢肺炎的症狀。

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北韓官媒當時並未明確交代這名「返北」的男子是否已接受病毒檢測，只說「多項醫學檢查得出不確定結果」，北韓領導人金正恩則稱「邪惡病毒可說已入侵國家」。

如果男子被證實確診，將是北韓當局首度承認境內有病例，但自那時以來，官方媒體持續表示北韓仍是零確診。

WHO駐北韓代表薩爾瓦多（Edwin Salvador）今日發送給《路透》的電子信件指出，這名男子接受了武漢肺炎檢測，「但結果無定論。」

薩爾瓦多說，在這起疑似病例中，有64名主要接觸者和3571名次要接觸者在政府機構中被隔離長達40天，開城仍處於封鎖狀態，醫生持續在當地監視情況。

他表示，儘管沒有確診病例，但北韓還是實施了廣泛的封鎖並進行接觸者追蹤。

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