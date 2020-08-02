為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    脫北者跳漢江「返北」 南韓軍方共紀錄到7次當事者越境行蹤

    脫北者金某靠跳入漢江等方式返回北韓。圖為南韓首爾境內俯瞰漢江畫面。（歐新社）

    脫北者金某靠跳入漢江等方式返回北韓。圖為南韓首爾境內俯瞰漢江畫面。（歐新社）

    2020-08-02 09:56:55

    〔即時新聞／綜合報導〕一名疑似感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的脫北者金某日前自南韓「返北」，兩韓再成焦點。經相關單位調查後，7月31日，南韓國防單位「聯合參謀本部」公告此案調查結果，發現金某透過跳入漢江等方式跨境；據悉，南韓軍方監視設備共有7次記錄到金某越境行蹤，卻無採取任何行為，韓媒預估將引起南韓邊境戒備出現漏洞等譴責。

    根據《韓聯社》報導，南韓自26日透過北韓媒體獲知脫北者「返北」消息，經數日調查後公告調結果；金某具體跨境時間為18日，在當日淩晨2時18分左右乘坐計程車抵達仁川市江華邑燕尾亭一帶，2時23分左右通過鐵欄下面的排水管道，並在46分左右跳入漢江，並於淩晨4時左右抵達北韓。

    南韓26日時經初步調查後便鎖定可疑人士金某，並發現金某曾至金浦市江華喬桐島踩點探勘；據報，南韓軍方監視設備共拍到金某7次越界行為，卻未能及時掌握狀況，除此之外，即時傳送監視設備錄影的網路錄影機存儲（NVR）系統也有問題，《韓聯社》估，料將出現「邊防戒備出現漏洞」等指責。

    對此，聯合參謀本部表示，軍方將嚴厲追究此案失職人員責任，也將對邊防地區所有水門及排水管道進行集中盤查，並立刻採取應對措施，以防類似案件再度發生。

    金某在南韓境內具性暴力刑案嫌疑，針對是否要求歸還當事人，南韓方29日表態尚待綜合考量，而北韓勞動黨黨報30日已公布北韓境內仍無確診病例。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》中國再增49確診！新疆、遼寧本土疫情持續延燒
    2020-08-02 09:36

    武漢肺炎》中國再增49確診！新疆、遼寧本土疫情持續延燒
    武漢肺炎》疑染疫脫北者返國 北韓首度表態︰還是零確診
    2020-07-30 11:27

    武漢肺炎》疑染疫脫北者返國 北韓首度表態︰還是零確診
    FANG尖牙策略存基金

    FANG尖牙策略存基金
    脫北者疑犯案後「返北」 南韓統一部：是否要求送還尚須綜合考量
    2020-07-29 14:24

    脫北者疑犯案後「返北」 南韓統一部：是否要求送還尚須綜合考量
    武漢肺炎》南韓國防單位證實 染疫「脫北者」返回北韓
    2020-07-26 16:34

    武漢肺炎》南韓國防單位證實 染疫「脫北者」返回北韓
    揪你潮開學！全國電腦送Vans背包

    揪你潮開學！全國電腦送Vans背包
    國際今日熱門
    2020-08-01 10:07

    軍情動態》日本防衛省發佈宇宙作戰隊隊徽 星球環繞超酷炫

    2020-08-01 10:39

    軍情動態》南韓首顆軍事衛星 順利進入地球軌道

    2020-08-01 10:43

    阿富汗巴基斯坦邊境衝突 至少22死、逾百人受傷

    2020-08-01 13:15

    全球最大濕地野火倍增 巴西派軍滅火

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播