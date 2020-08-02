脫北者跳漢江「返北」 南韓軍方共紀錄到7次當事者越境行蹤

脫北者金某靠跳入漢江等方式返回北韓。圖為南韓首爾境內俯瞰漢江畫面。（歐新社）

2020-08-02 09:56:55

〔即時新聞／綜合報導〕一名疑似感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的脫北者金某日前自南韓「返北」，兩韓再成焦點。經相關單位調查後，7月31日，南韓國防單位「聯合參謀本部」公告此案調查結果，發現金某透過跳入漢江等方式跨境；據悉，南韓軍方監視設備共有7次記錄到金某越境行蹤，卻無採取任何行為，韓媒預估將引起南韓邊境戒備出現漏洞等譴責。

根據《韓聯社》報導，南韓自26日透過北韓媒體獲知脫北者「返北」消息，經數日調查後公告調結果；金某具體跨境時間為18日，在當日淩晨2時18分左右乘坐計程車抵達仁川市江華邑燕尾亭一帶，2時23分左右通過鐵欄下面的排水管道，並在46分左右跳入漢江，並於淩晨4時左右抵達北韓。

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南韓26日時經初步調查後便鎖定可疑人士金某，並發現金某曾至金浦市江華喬桐島踩點探勘；據報，南韓軍方監視設備共拍到金某7次越界行為，卻未能及時掌握狀況，除此之外，即時傳送監視設備錄影的網路錄影機存儲（NVR）系統也有問題，《韓聯社》估，料將出現「邊防戒備出現漏洞」等指責。

對此，聯合參謀本部表示，軍方將嚴厲追究此案失職人員責任，也將對邊防地區所有水門及排水管道進行集中盤查，並立刻採取應對措施，以防類似案件再度發生。

金某在南韓境內具性暴力刑案嫌疑，針對是否要求歸還當事人，南韓方29日表態尚待綜合考量，而北韓勞動黨黨報30日已公布北韓境內仍無確診病例。

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