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    武漢肺炎》北韓防疫升級 稱將「滴水不漏」進行清查

    針對疑似武漢肺炎患者「返北」一事，北韓媒體稱當局已進一步加強防疫措施，進行「滴水不漏」的狀況清查。（法新社）

    針對疑似武漢肺炎患者「返北」一事，北韓媒體稱當局已進一步加強防疫措施，進行「滴水不漏」的狀況清查。（法新社）

    2020-07-29 17:01:49

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情拉警報？北韓近日傳出1名疑似確診感染的脫北者在19日「返北」回到開城，對此，今天北韓媒體指出，北韓已進一步加強防疫措施，在人流大的地區增設防疫哨所，企圖找出發燒的人，並針對進出開城市的人，進行「滴水不漏」的狀況清查。

    《韓聯社》引述北韓《民主朝鮮》報導，針對疫情，北韓當局已增設防疫哨所，試圖及時篩檢出發燒的人，並且採取相應措施，除此之外，對於進出開城市的人，北韓將「滴水不漏」清查，並且進行緊急隔離，同時也會加強防疫措施，在公共場所及公共交通工具上進行消毒，並且量測體溫。

    《韓聯社》引述北韓《勞動新聞》指出，北韓稱已針對人流大的地區增設防疫哨所，包含全國道、市、郡邊界以及十字路口等。針對疫情破口，北韓媒體喊話表示，北韓先前為防止境外疫情輸入，從1月起關閉邊境，當局將這次脫北者返北的事件當作「契機」，進一步加強北韓全國各地的防疫措施。

    據了解，這名疑似患者為24歲金某，原居北韓開城市，3年前通過漢江下游越境，住在南韓京畿道金浦市，雖然他19日非法返北，但南韓方面認定金某恐涉及性暴力案件，對於是否要求北韓歸還金某，統一部發言人呂尚基今天表示，將綜合考慮各項因素之後再決定。

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