北韓無視染疫脫北者入境稱零確診 「二把手」崔龍海赴開城引議

北韓「第二人物」最高人民會議常任委員會委員長崔龍海今日親臨開城市視察。（路透檔案照）

2020-07-30 14:31:55

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近日驚傳一名疑似感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的脫北者，在19日從南韓到開城「返北」，驚動北韓高層，雖然北韓官媒指出境內至今零確診，但作為北韓「二把手」的最高人民會議常任委員會委員長崔龍海今日也到開城親自視察，引發各界猜想。

北韓26日公布消息，指出1名疑似染疫的脫北者在19日返北，北韓領導人金正恩緊急召開會議，將防疫等級調到最高。今日北韓官媒《勞動新聞》報導，北韓境內至今仍未出現確診病例，不過仍強調即使國內無病例，也不能掉以輕心。

請繼續往下閱讀...

綜合韓媒、《朝中社》報導，崔龍海今日親自蒞臨開城市視察，將了解開城的緊急應變措施，崔龍海也環顧開城的疫調人員和防疫物資，並和當地檢疫部門進行會議。崔龍海在會議上表示，根據黨和國家採取的措施，要求當地部門嚴格執行消毒檢疫工作，並確保開城市民生活必需品和醫療用品供給無虞。

北韓勞動黨黨報《勞動新聞》今日也報導，呼籲民眾要徹底防疫，警告民眾不要掉以輕心，並稱就算北韓境內沒有感染病例，但一時的疏忽可能會導致無法想像的致命危機。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法