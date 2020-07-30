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    北韓無視染疫脫北者入境稱零確診 「二把手」崔龍海赴開城引議

    北韓「第二人物」最高人民會議常任委員會委員長崔龍海今日親臨開城市視察。（路透檔案照）

    北韓「第二人物」最高人民會議常任委員會委員長崔龍海今日親臨開城市視察。（路透檔案照）

    2020-07-30 14:31:55

    〔即時新聞／綜合報導〕北韓近日驚傳一名疑似感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的脫北者，在19日從南韓到開城「返北」，驚動北韓高層，雖然北韓官媒指出境內至今零確診，但作為北韓「二把手」的最高人民會議常任委員會委員長崔龍海今日也到開城親自視察，引發各界猜想。

    北韓26日公布消息，指出1名疑似染疫的脫北者在19日返北，北韓領導人金正恩緊急召開會議，將防疫等級調到最高。今日北韓官媒《勞動新聞》報導，北韓境內至今仍未出現確診病例，不過仍強調即使國內無病例，也不能掉以輕心。

    綜合韓媒、《朝中社》報導，崔龍海今日親自蒞臨開城市視察，將了解開城的緊急應變措施，崔龍海也環顧開城的疫調人員和防疫物資，並和當地檢疫部門進行會議。崔龍海在會議上表示，根據黨和國家採取的措施，要求當地部門嚴格執行消毒檢疫工作，並確保開城市民生活必需品和醫療用品供給無虞。

    北韓勞動黨黨報《勞動新聞》今日也報導，呼籲民眾要徹底防疫，警告民眾不要掉以輕心，並稱就算北韓境內沒有感染病例，但一時的疏忽可能會導致無法想像的致命危機。

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