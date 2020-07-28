武漢肺炎》南韓今增28例 「返北」患者可疑人選在韓無確診紀錄

南韓防疫單位統計，27日單日新增病例共28例。圖為26日南韓KBO職棒聯賽開場前，民眾排隊準備入場情況。（路透）

2020-07-28 12:12:18

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響持續，南韓24日從伊拉克撤僑，連帶影響單日新增病例數激增，甚至一度突破百例；據南韓防疫單位統計，單日新增病例數已有趨緩，27日單日新增病例降至28例，為連續第2日維持在30例以下。針對近期脫北者「返北」後確診消息，南韓相關單位表示，初步鎖定人選在南韓境內未有確診紀錄。

根據《韓聯社》引述南韓中央防疫對策本部最新統計，南韓28日境內新增28例確診病例，另外新增1例死亡病例，南韓境內累計確診病例達1萬4203例，累計死亡病例達30例。此為南韓連續第2日新增確診維持在30例以下。

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觀察病例分布情況，其中泰半仍屬境外移入病例，共有23例為境外移入，分別為10例在入境檢疫確診及13例入境後隔離期確診。本土病例方面，5例屬本土感染病例，分別為首爾市3例、京畿道和釜山市各1例。

近傳有脫北者「返北」後確診，造成25日北韓領導人金正恩緊急將國家緊急防疫級別上調至最高級別，並封鎖邊境及開城局面；對此，南韓國防單位仍持續調查，目前鎖定人選為原居於京畿道的金某，相關單位初步釐清狀況，金某不在南韓武漢肺炎接觸者管理名單之列，也未有確診紀錄。

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