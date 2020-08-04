武漢肺炎》川普打算重啟學校 美國各地教師群起抗議

美國多地教師反對重啟校園，開車上街抗議。（路透）

2020-08-04 23:38:26

〔即時新聞／綜合報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，美國多數學校仍採取線上授課，3日多地教師發起抗議，反對學校重新開放，主張直到檢測證明重啟校園是安全的才能開放。

根據《路透》報導，代表威斯康辛州公立學校教師的工會，密爾沃基教師教育協會（Milwaukee Teachers' Education Association）在推特上張貼了抗議者製作的硬紙板墓碑的圖片，上面寫著「這裡躺著格林貝（Green Bay）一名三年級學生，他在學校感染肺炎」和「RIP，奶奶在陪孫子做作業時感染了肺炎」這樣的文字。芝加哥小學老師帕克（Andrea Parker）告訴記者：「我不想讓學生或我自己受到傷害。我不想當白老鼠。」

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儘管美國病例已經連續兩週下降，但在密蘇里州、蒙大拿州和奧克拉荷馬州等20個州，病例數已連續一週上升；《路透》分析發現，在截至8月2日的7天內，美國死亡人數連續第四週上升，已超過8500人。

美國人口最多的美國亞利桑那州、加州、佛州和德州的病例和住院病例數的增長漸漸趨緩。加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，加州的重症監護病房住院率已有所下降，但現在慶祝還為時過早。他表示，人數的下降不足以改變他的命令，即加州的學校從八月份開始在線學習。

川普將重新開放學校作為他連任競選政策的一部分。美國政府首席傳染病專家弗契（Anthony Fauci）3日接受《美國醫學會雜誌》（JAMA）訪問時表示，病例數量上升的州應考慮對居民和企業重新實施封鎖令。但是他在康乃狄克州的新聞發布會上表示，他贊成讓學生重返課堂，理由是將學生留在家中會對他們產生負面的心理影響。弗契說：「預設的安排應該是盡最大努力開放學校，並進行面對面學習。」

TODAY IS THE DAY! Students, teachers, parents, & communities across country are rising to #DemandSafeSchools! Art Teachers made gravestones for car caravan paying tribute to those whom undoubtedly will die if profits r placed over health. #EdEquityOrElse https://t.co/fmThzDcy8q pic.twitter.com/Uy5CLMnNuv — MTEA （@MTEAunion） August 3, 2020

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