武漢肺炎》比爾蓋茨：美國現在進行的病毒檢測都是「浪費時間」

比爾蓋茨批評美國當前的病毒檢測太花時間。（法新社）

2020-07-30 22:23:54

〔即時新聞／綜合報導〕微軟前首席執行官兼創辦人比爾·蓋茨（Bill Gates）認為，目前美國對於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的篩檢測試，可以堪稱是「浪費時間」，因為檢測得花上許久才能得知結果。

《CNN》 報導，比爾蓋茨指出，眼下需要能更快顯示篩檢結果的檢測手段，如此一來，得知自身受到病毒感染的民眾，才不會無意中又將病毒散播給其他人。他表示，「有關我們做了多少檢測的數據，大多數都只是白白浪費而已。」「付了費用，但卻得等上3天甚至一星期才能知道檢測結果，這太荒謬了。」

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美國衛生部助理部長吉羅伊爾（Brett Giroir）認同比爾蓋茨的觀點，吉羅伊爾在受訪時表示，目前有大約一半的病毒檢測都是委託商業實驗室進行的，結果出爐平均需時約為4.27天，吉羅伊爾說：「除非我們的檢測能力進步到能在24小時內獲知結果，否則我們永遠不會感到滿意，而我們正為此努力中。」

據美國「新冠病毒追蹤計畫（Covid Tracking Project）」 統計，美國在7月28日進行了73萬3243人次的檢測，數量幾乎是4月下旬檢測數的3倍。

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