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    不顧病例激增 川普：若學校不重開將砍經費

    武漢肺炎疫情肆虐全球，美國確診病例在昨日突破300萬例，不過美國總統川普卻連番要求學校在秋季重啟，還揚言若不重開將砍經費。（路透）

    武漢肺炎疫情肆虐全球，美國確診病例在昨日突破300萬例，不過美國總統川普卻連番要求學校在秋季重啟，還揚言若不重開將砍經費。（路透）

    2020-07-09 07:12:56

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球，美國確診病例在昨日突破300萬例，不過美國總統川普對疫情威脅仍輕描淡寫，不僅連番要求學校在秋季重啟，還揚言若不重開將砍經費。

    根據《約翰霍普金斯大學》今上午最新統計顯示，全球累計確診已超過1192萬例，累計死亡人數也將超過54.6萬例。其中美國確診病例已突破303萬例，死亡則是超過13.2萬。至於近3天的單日新增病例，根據世界實時統計數據（worldometers）統計顯示，過去3天全美單日新增病例均超過5萬例，至於巴西累計病例已超過166萬例，過去兩天的日增病例也都超過3.8萬例，前日甚至超過4.8萬例。印度過去兩天也都超過2.3萬例。

    外媒報導指出，近期美國南方多州病例激增，包括德州、佛羅里達州、路易斯安那州和亞利桑那州等。不過川普似乎不以為意，不僅在推特連番發文，要求學校讓學生在秋季重返校園，還對美國疾病管制暨預防中心（CDC）開砲，質疑CDC的準則過於艱難及昂貴、要求學校做一些不切實際的事情。他聲稱包含德國、丹麥、挪威、瑞典及許多國家的學校都已復學，沒有什麼問題，並要求學校必須在秋天重開，否則將會削減聯邦撥款。他還指稱若學校在11月選舉前重新開放，讓民主黨人認為對他們不利。

    外媒報導提及，CDC對學校提出許多抗疫建議，包含病毒檢測、將學生分成小組並待在教室內用餐，盡可能減少共享學校，座位之間相隔至少6英尺（約1.8公尺）、設置防止飛沫的隔板等。另外，3、4月間因疫情爆發，美國所有用品的學校及日托中心都幾乎關閉，超過5千萬學童在家學習，這也導致許多家長必須把時間用於照顧孩子，無法專心投入在全職工作上。

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