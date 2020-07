不顧病例激增 川普：若學校不重開將砍經費

2020-07-09 07:12:56

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情肆虐全球,美國確診病例在昨日突破300萬例,不過美國總統川普對疫情威脅仍輕描淡寫,不僅連番要求學校在秋季重啟,還揚言若不重開將砍經費。

根據《約翰霍普金斯大學》今上午最新統計顯示,全球累計確診已超過1192萬例,累計死亡人數也將超過54.6萬例。其中美國確診病例已突破303萬例,死亡則是超過13.2萬。至於近3天的單日新增病例,根據世界實時統計數據(worldometers)統計顯示,過去3天全美單日新增病例均超過5萬例,至於巴西累計病例已超過166萬例,過去兩天的日增病例也都超過3.8萬例,前日甚至超過4.8萬例。印度過去兩天也都超過2.3萬例。

請繼續往下閱讀...

外媒報導指出,近期美國南方多州病例激增,包括德州、佛羅里達州、路易斯安那州和亞利桑那州等。不過川普似乎不以為意,不僅在推特連番發文,要求學校讓學生在秋季重返校園,還對美國疾病管制暨預防中心(CDC)開砲,質疑CDC的準則過於艱難及昂貴、要求學校做一些不切實際的事情。他聲稱包含德國、丹麥、挪威、瑞典及許多國家的學校都已復學,沒有什麼問題,並要求學校必須在秋天重開,否則將會削減聯邦撥款。他還指稱若學校在11月選舉前重新開放,讓民主黨人認為對他們不利。

外媒報導提及,CDC對學校提出許多抗疫建議,包含病毒檢測、將學生分成小組並待在教室內用餐,盡可能減少共享學校,座位之間相隔至少6英尺(約1.8公尺)、設置防止飛沫的隔板等。另外,3、4月間因疫情爆發,美國所有用品的學校及日托中心都幾乎關閉,超過5千萬學童在家學習,這也導致許多家長必須把時間用於照顧孩子,無法專心投入在全職工作上。

I disagree with @CDCgov on their very tough & expensive guidelines for opening schools. While they want them open, they are asking schools to do very impractical things. I will be meeting with them!!!

In Germany, Denmark, Norway, Sweden and many other countries, SCHOOLS ARE OPEN WITH NO PROBLEMS. The Dems think it would be bad for them politically if U.S. schools open before the November Election, but is important for the children & families. May cut off funding if not open!