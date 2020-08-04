為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    全美疫情延燒 重啟校園引正反熱議

    武漢肺炎疫情延燒，全美就重啟校園議題引發正反熱議。（美聯社）

    武漢肺炎疫情延燒，全美就重啟校園議題引發正反熱議。（美聯社）

    2020-08-04 16:14:16

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全美延燒，美國部分地區推動重啟校園，引起正反兩面議論。許多地區教師3日示威呼籲，政府在確保師生健康安全的情況下，再開放校園。白宮防疫專家佛奇則表示，返回校園有益學童心理發展，但各州仍須考慮疫情狀況。

    綜合外媒報導，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）3日表示，全美的學校和大學校園可考慮重新開放，但官員必須依照州內疫情狀況謹慎行事，並將健康安全放在首位。

    佛奇提到，學童長期待在家中恐對心理造成負面影響。但佛奇也強調，學生和教師的健康福利，以及可能對父母或其他家庭成員傳播病毒的風險都是需要考慮的首要安全問題。

    洛杉磯、芝加哥、費城和密爾瓦基（Milwaukee）等地的教師則發起示威，呼籲維持遠距線上教學，直到能確保教室環境安全。喬治亞州日前傳出，夏令營爆發群聚感染，學童及職員至少260人確診，也引發美國民眾對於重起校園的疑慮。

    疫情期間多次呼籲重啟經濟的美國總統川普（Donald Trump）也推文要求，重啟學校。卻被網友質疑，川普的兒子巴倫（Barron Trump）未返回校園，校園防疫顯然不夠完善。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》病魔強襲 美國再增逾4.7萬例、佛州累計逼近50萬例
    2020-08-04 11:57

    武漢肺炎》病魔強襲 美國再增逾4.7萬例、佛州累計逼近50萬例
    武漢肺炎》WHO開始調查疫情起源 譚德塞：有效疫苗恐難問世
    2020-08-04 06:25

    武漢肺炎》WHO開始調查疫情起源 譚德塞：有效疫苗恐難問世
    驚！美夏令營爆發學童群聚感染 至少260人確診武漢肺炎
    2020-08-01 15:58

    驚！美夏令營爆發學童群聚感染 至少260人確診武漢肺炎
    武漢肺炎》全美首例！ 插管重症患者移植雙肺撿回一命
    2020-08-01 00:16

    武漢肺炎》全美首例！ 插管重症患者移植雙肺撿回一命
    中火環保很給力！空污排放砍半

    中火環保很給力！空污排放砍半
    國際今日熱門
    2020-08-03 16:59

    揭露政府防疫不力 印度逾50名記者被逮捕、攻擊

    2020-08-03 19:40

    反制紐西蘭 中外交部宣布中止香港與紐國《司法互助協定》

    2020-08-03 18:40

    14歲少年遭生吞！大馬再爆巨鱷襲擊 剖開發現衣物及殘肢

    2020-08-03 16:58

    自私！2名乘客拒絕戴口罩 達美航空班機返回登機口

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播