全美疫情延燒 重啟校園引正反熱議

武漢肺炎疫情延燒，全美就重啟校園議題引發正反熱議。（美聯社）

2020-08-04 16:14:16

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情全美延燒，美國部分地區推動重啟校園，引起正反兩面議論。許多地區教師3日示威呼籲，政府在確保師生健康安全的情況下，再開放校園。白宮防疫專家佛奇則表示，返回校園有益學童心理發展，但各州仍須考慮疫情狀況。

綜合外媒報導，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）3日表示，全美的學校和大學校園可考慮重新開放，但官員必須依照州內疫情狀況謹慎行事，並將健康安全放在首位。

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佛奇提到，學童長期待在家中恐對心理造成負面影響。但佛奇也強調，學生和教師的健康福利，以及可能對父母或其他家庭成員傳播病毒的風險都是需要考慮的首要安全問題。

洛杉磯、芝加哥、費城和密爾瓦基（Milwaukee）等地的教師則發起示威，呼籲維持遠距線上教學，直到能確保教室環境安全。喬治亞州日前傳出，夏令營爆發群聚感染，學童及職員至少260人確診，也引發美國民眾對於重起校園的疑慮。

疫情期間多次呼籲重啟經濟的美國總統川普（Donald Trump）也推文要求，重啟學校。卻被網友質疑，川普的兒子巴倫（Barron Trump）未返回校園，校園防疫顯然不夠完善。

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