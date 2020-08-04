濃煙竄天！ 中國湖北仙桃化工廠閃爆事故 至少6死4傷

中國湖北仙桃市昨（3日）發生重大工廠事故，下午5時30分左右發生化工廠閃爆事故，經連夜搜救，截至今（4日）上午7時共造成6人死亡、4人受傷，該工廠目前已被全面要求停產，進行整頓。（圖擷取自微博）

2020-08-04 17:18:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北仙桃市昨（3日）發生重大工廠事故，下午5時30分左右發生化工廠閃爆事故，經連夜搜救，截至今（4日）上午7時共造成6人死亡、4人受傷，該工廠目前已被全面要求停產，進行整頓。

綜合中媒報導，3日傍晚6時許，化工廠一車間內及周圍，熊熊大火正在燃燒，黑煙形成「蘑菇雲」直衝雲霄，爆炸發生時，工廠正在生產。倖存者、目擊者驚魂未定地說，化工廠鍋爐爆炸當下，周邊門窗瞬間被震碎散落一地，隨即傳出大量濃煙，「再炸一下我就沒了」。

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根據湖北省仙桃市委宣傳部官方微博「仙桃發布」指出，今日上午通報指出，3日下午5時30分左右，仙桃市西流河鎮藍化有機矽有限公司丁酮肟車間發生閃爆事故，經連夜摸排搜救，截至4日7時共造成6人死亡，其中1人為受傷醫治無效死亡、5人為先前失蹤者經搜查後確認為無生命徵象，另有4人受傷（其中1人傷情較輕已出院，3人正在救治，無生命危險）。

「仙桃發布」指出，事故發生後，湖北省應急管理廳、湖北省公安廳相關領導、仙桃市委市政府主要領導、分管領導第一時間趕赴現場，組織公安、消防、應急、環保、市場、衛健等部門，調集14台消防車、100餘人開展救援。

目前，藍化有機矽有限公司已全面停產整頓，相關部門正對事故展開全面調查。

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