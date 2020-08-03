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    穿越時空？遊客驚見吳哥窟仙女浮雕 神似日本動漫美少女戰士

    近來，有遊客意外發現，柬埔寨吳哥窟一處仙女浮雕圖，竟神似日本知名人氣動漫《美少女戰士》女主角月野兔。（圖擷取自臉書＿Asian SEA Story）

    近來，有遊客意外發現，柬埔寨吳哥窟一處仙女浮雕圖，竟神似日本知名人氣動漫《美少女戰士》女主角月野兔。（圖擷取自臉書＿Asian SEA Story）

    2020-08-03 22:34:56

    〔即時新聞／綜合報導〕柬埔寨吳哥窟（Angkor Wat）以宏偉建築與細緻浮雕而舉世聞名，在1992年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產。然而，有遊客意外發現，吳哥窟一處仙女浮雕圖，竟神似日本知名人氣動漫《美少女戰士》女主角月野兔。

    位於泰國曼谷的歷史文化博物館「Asian SEA Story（亞洲海事）」日前在臉書發文指出，驚訝發現吳哥窟有一尊12世紀的仙女（Apsara）浮雕，造型巧合神似化身為「水手月亮」的日本人氣動漫《美少女戰士》女主角月野兔。

    「Asian SEA Story」製作的比對圖中，該尊仙女浮雕，不但頭上頂著類似兔子耳朵的髮捲與垂墜的雙馬尾，就連瀏海的捲度也與月野兔高度相似，如此跨越時空的奇異巧合堪稱是謎團。

    對此，「Asian SEA Story」表示，「我們稱之為吳哥窟的千年水手月亮（Sailor Moon 1,000 Years of Angkor Wat）」。

    貼文一出，網友也紛紛笑喊，「吳哥窟的美少女戰士」、「＃保護水手月亮遺跡」。但有網友認為，將動漫角色拿來比擬神祇不適當。對此，有網友認為，讓現代的娛樂話題與傳統文化連結，可以擴展大眾對於高棉文化的認識，還有網友指出，水手月亮在該作品中不但是公主，同時也是女神。

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