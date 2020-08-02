日媒：解放軍專家暗示中國已具備核彈預警系統

中國人民解放軍出身的核彈專家近日表示，中國已具備可在敵方發射核武的後數分鐘內探測並在落地前進行核反擊的預警系統。圖為中國的東風-31核飛彈發射車。（歐新社）

2020-08-03 00:18:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國人民解放軍出身的核彈專家近日表示，中國已具備在落地前探測到敵方所發射的導彈，並以核武器反擊的預警系統。目前據稱世界上僅有美國和俄羅斯擁有此技術，若此傳言屬實，中國將提升核戰力，改變世界戰略平衡。

據日本《共同網》報導，披露此內容的是在中國軍方核彈部隊的火箭軍服役多年的退役軍官楊承軍，他也是中央國家安全委員會有關的安全專家。

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楊承軍今年5月12日在官方雜誌《祖國》刊登一篇題為《不宜在網絡上炒作涉核問題》的評論，文章中寫道，中國軍方擁有在敵方使用核飛彈攻擊的情況下，可在發射後數分鐘內探測並在落地前進行核反擊的預警系統。他強調，中國的綜合核戰力不遜色於美俄。

預警系統是探測彈道飛彈發射的人造衛星和海上雷達等一體運用的高端「飛彈防禦」（MD）技術的關鍵，中國一貫反對美國的MD開發。

該系統可在發射後的初期階段、發射後在大氣層外飛行的中間階段、重返大氣層後的最後階段這3個階段探測核飛彈。如果能在幾分鐘內進行反擊，則暗示中國已掌握在初期階段利用預警衛星探測發射時熱源的技術，而中國被認為正在開發此項技術。

先前，中國曾承諾「不先使用核武」，中國核戰略的基本方針是確保「二次核打擊能力」，即被敵方核武器擊中後，使用未被破壞的剩餘核武進行反擊，中國軍隊內部也曾進行二次打擊的演習。

報導指出，一旦證實中國擁有高端飛彈防禦系統，美國以及依靠其「核保護傘」的日本，將不得不調整防衛政策。

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