批港府延後立法會選舉 龐皮歐憂港人永遠無法再投票

針對港府將立法會選舉延後一年，美國國務卿龐皮歐發表聲明譴責港府，指沒有正當理由將選舉延遲這麼久，並擔憂香港人可能永遠無法再投票。（法新社）

2020-08-02 13:30:05

〔即時新聞／綜合報導〕針對香港特首林鄭月娥以疫情為由，將立法會選舉延後一年，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）為此發聲明譴責港府，指沒有正當理由將選舉延遲這麼久，並擔憂香港人可能永遠無法再投票。

香港政府以武漢肺炎疫情嚴峻為由，將原定今年9月6日舉行的立法會選舉延後1年，引起香港民間和國際社會側目，民主派立法會議員1日更怒斥林鄭「自製憲制漏洞」。對於對於外界譏諷延後選舉實為港府「怕輸」，林鄭月娥則聲稱這項決定獲得半數香港民眾支持，並稱此舉沒有政治考量。

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針對港府將立法會選舉延後一年，美國國務卿龐皮歐發表聲明譴責，直指中國無意遵守他們在《中英聯合聲明》和《基本法》中對香港人民和英國所作的承諾。他也直言，港府沒有正當理由將選舉延遲這麼久，並擔憂香港民眾可能永遠無法再投票，不論是任何事務或職位的選舉。

龐皮歐也指出，香港人民在過去數十年來不斷展現他們渴望且有能力舉辦自由公正的選舉，呼籲港府應重新考慮延遲選舉的決定，並指立法會選舉應盡可能在接近9月6日時舉辦，否則香港將很遺憾、持續地淪為另一個被中國共產黨控制的城市。

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