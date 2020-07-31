疫情嚴峻為由 林鄭宣布香港立法會選舉延後1年

天港府正式宣布立法會選舉延後一年舉行，將援引《緊急法》為法律基礎來實行延後選舉，香港行政長官林鄭月娥強調「此決定獲得中央支持」。（美聯社）

2020-07-31 19:08:44

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府昨（30）日大舉DQ（取消資格）包含前香港眾志秘書長黃之鋒等12名泛民主派立法會選舉參選人。今天港府正式宣布立法會選舉延後一年舉行，將援引《緊急法》為法律基礎來實行延後選舉，香港行政長官林鄭月娥強調「此決定獲得中央支持」。

綜合港媒報導，先前就有港媒爆料，港府決定把原定於9月6日舉行的「立法會選舉」延期1年，若成真將是香港主權移交後首次立法會選舉遭延後，而此舉也將會重挫民主派，可能將使先前初選選出的各區候選人重新洗牌。

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延後立法會選舉的消息曝光後，港府選舉主任再重手大規模DQ12人參選立法會的資格，除了前香港眾志秘書長黃之鋒外，尋求連任的現任立法會議員郭榮鏗、郭家麒、楊岳僑與梁繼昌等4人，新參選的鄭達鴻、鄭錦滿、袁嘉蔚、岑敖暉、劉頴匡、梁晃維與何桂藍等7人全遭DQ。

香港民主派22名現任立法會議員今天也針對延後立法會選舉一事發布聯合聲明嚴正反對，指出立法會選舉依法最多只能延後14天，延後1年「等同引爆憲制危機」。

不過林鄭月娥今天下午仍宣布，因為「疫情嚴峻」，原定於9月6日舉行的第七屆立法會選舉延期1年至明年9月5日舉行。她表示，這是她做過最艱難的決定，但為了遏止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情、保障市民健康及選舉的公平性，延後選舉成了必要之舉。

林鄭月娥提到，選管會主席馮驊主動聯繫她，提出舉辦投票的公衛風險。林鄭月娥也列舉了延後選舉的理由，她表示，原因有立法會選舉恐造成大量人群聚集、外地人士回港投票、拉票活動遭受疫情限制、長者因感染風險選擇不投票、亞博館無法設置點票中心以及技術上的困難。

林鄭月娥說，過去社會有許多質疑聲浪，她必須解釋清楚法律基礎，因此政府將會援引《緊急法》為法律基礎來實行延後選舉；而新一波的疫情可能還得延續好幾週，而立法會有立法、修例等多項無法長期停擺、出現「空窗期」的實質作業，而重啟選舉也需耗上4個月，因此才會決定延後1年舉行選舉，她也強調這個決定「已獲中央支持」。

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