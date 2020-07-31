勸香港泛民派別再讓步！王丹：跟共產黨講理是開玩笑吧？

中國民運人士王丹（見圖）力勸香港泛民派不用再表示「不支持港獨」，因為北京不會留任何政治空間給任何支持民主的力量。（資料照）

2020-07-31 21:54:11

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府昨（30）日大舉DQ（取消資格）12名泛民主派立法會選舉參選人，今天再稱因為武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，正式宣布立法會選舉延後一年舉行。對此中國民運人士王丹力勸香港泛民派不用再表示「不支持港獨」，因為北京不會留任何政治空間給任何支持民主的力量。

港府選舉主任昨日大規模DQ了12人參選資格，除了前香港眾志秘書長黃之鋒外，尋求連任的現任立法會議員郭榮鏗、郭家麒、楊岳僑與梁繼昌等4人，新參選的鄭達鴻、鄭錦滿、袁嘉蔚、岑敖暉、劉頴匡、梁晃維與何桂藍等7人全遭DQ。

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香港行政長官林鄭月娥今天再正式宣布立法會選舉延後一年舉行，將援引《緊急法》為法律基礎來實行延後選舉，強調是因疫情嚴峻才會做出如此不得已的選擇。消息傳出後，中方各個機關都發函力挺，表態「支持」、「合理合法」。

「北京一微米的政治空間也不會留給任何支持民主的力量。泛民派不要再天真了」，王丹得知選舉延後一事，力勸泛民派「不要再費勁表示不支持港獨，試圖給自己保留政治空間」，因為不管怎麽切割港獨主張，北京都會說是港獨。他也指出，有些泛民力量是策略性的表態不支持港獨，但他認為意義不大，「你跟共產黨講理？開玩笑吧？」

王丹強調，拖到明年選舉後，立法會中或許會留一兩個泛民派議員作為花瓶，「要想過半或者達到三分之一，完全不可能」。他呼籲泛民派「丟掉幻想」，直批體制內道路絕對不通，「港人跟北京，只剩街頭見」。

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