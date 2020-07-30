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    逼中共撕去一國兩制假象！「立場姐姐」：時代革命就在此刻

    遭DQ的12名民主派參選人之一的「立場姐姐」何桂藍對此表示，大規模DQ事件暴露出中共之下的香港在「虛擬的自由」中，從來就沒有「正常」議會政治的事實。（圖擷取自臉書＿何桂藍 Gwyneth Ho）

    遭DQ的12名民主派參選人之一的「立場姐姐」何桂藍對此表示，大規模DQ事件暴露出中共之下的香港在「虛擬的自由」中，從來就沒有「正常」議會政治的事實。（圖擷取自臉書＿何桂藍 Gwyneth Ho）

    2020-07-30 22:22:21

    〔即時新聞／綜合報導〕港府今（30）日大舉DQ（取消資格）民主派12名立法會參選人。遭DQ的12名民主派參選人之一的「立場姐姐」何桂藍對此表示，大規模DQ事件暴露出中共之下的香港在「虛擬的自由」中，從來就沒有「正常」議會政治的事實。而逼中共走到這一步的，正是每一位仍未放棄、仍然傳承著「時代革命」運動精神的香港人。

    何桂藍今（30）日在臉書表示，「今日被DQ，我並不驚訝，甚至覺得這是對民主運動，更為有利的結果」，並解釋，正是每一位仍未放棄、仍然傳承著運動精神的香港人，逼得中共不得不大規模DQ民主派參選人，暴露出香港在中共之下從來就沒有「正常」的議會政治的事實。也因此，投入民主派初選的61萬港人的每一票，並沒有因為中共政權的專橫而被浪費。

    何桂藍解釋，對香港而言最壞的情況，就是個別候選人被DQ，然後社會快速消化如此情況，「不正常」的議會政治選舉，再依舊一如往常地運作。而今年DQ風險較高的候選人成為出線主流，亦令北京無法再透過DQ少數人就讓選舉繼續進行。

    何桂藍指出，香港社會已再無理由迴避事實，而威權體制下的議會選舉的價值意義，已從「選賢與能」轉換為「抗衡政權操控」的行動。而讓香港奇蹟性地突破大國地緣政治框架，進入國際視野，不是因為香港的經濟地位，而是無面目、不割蓆、擔起「時代革命」旗幟的抗爭者，正是一個又一個香港人的決心意志與覺悟，匯水成浪，開闢了本不可能的新路徑。

    何桂藍指出，所有香港人自去年以來，身陷巨大的不確定性，但也正是如此不確定性，打開了香港突破中國劇本的缺口。而香港此去是迎向光明，還是墜落深淵？沒有任何現下身在政治場域中的人能回答。只能秉持理念，面對漫長的壓迫仍義無反顧，堅持到成功來臨的那天。

    「就是我們這一代，就在此刻；」何桂藍表示，「所謂『時代革命』，分野不在年齡，而是我們共同面對的宿命。香港的命運，就由活於這個時代的香港人的意志去開創，絕不要將責任再推卸至再下一代。只要知道仍有香港人未放棄，我們彼此，都要並肩走下去。」

    最後，何桂藍說，「革命是求生，而不是求死。反抗，就是求生」，並表示，「所以我不是沒有未來，而是為了看到未來，我要打破現在的局面。」

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