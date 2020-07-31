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    港媒：林鄭傍晚將宣布立法會選舉延後1年

    港媒引述消息指出，林鄭月娥可能在今天傍晚召開記者會，宣布立法會選舉延後1年。（美聯社）

    港媒引述消息指出，林鄭月娥可能在今天傍晚召開記者會，宣布立法會選舉延後1年。（美聯社）

    2020-07-31 14:16:13

    〔即時新聞／綜合報導〕香港立法會選舉原預計9月舉行，但近日港媒盛傳港府將因疫情宣布延後選舉。多家香港媒體今天（31日）中午引述消息指出，香港特首林鄭月娥可能會在今天傍晚召開記者會，預計將宣布香港立法會選舉延後1年。

    綜合港媒報導，林鄭月娥最快將會在今天傍晚召開記者會，預計宣布將原定9月6日舉行的立法會選舉延後1年。對此，香港民主派22名現任立法會議員今天發布聯合聲明嚴正反對，並指出立法會選舉依法最多只能延後14天，延後1年「等同引爆憲制危機」。

    香港民主派近來聲勢大漲，由本月舉行的民主派初選投票結果看來，預料可能在9月立法會選舉取得過半議席，若港府宣布延後選舉，對民主派將是一大打擊。

    港府近來打擊民主派動作連連，除了可能延後立法會選舉外，昨天（30日）更一舉取消香港民運人士黃之鋒等12名民主派參選人的參選資格。黃之鋒今召開記者會，批評港府刻意曲解其言論，大規模取消參選資格無異於選舉舞弊。

    多家港媒日前報導，林鄭月娥召開特別行政會議後，計劃引用《緊急法》延後立法會選舉1年。因而產生的立法會空窗期問題，港府擬建議將現任議員任期延長1年，但由於涉及憲制安排，將提請中國全國人大常委會做出決定。

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