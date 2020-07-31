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    香港立法會選舉延後1年 中方表態支持：合理合法

    港府今日正式宣布立法會選舉延後一年舉行，將援引《緊急法》為法律基礎來實行延後選舉，中方全面表態支持。圖左為香港行政長官林鄭月娥，右為中共領導人習近平。（美聯社）

    港府今日正式宣布立法會選舉延後一年舉行，將援引《緊急法》為法律基礎來實行延後選舉，中方全面表態支持。圖左為香港行政長官林鄭月娥，右為中共領導人習近平。（美聯社）

    2020-07-31 21:07:08

    〔即時新聞／綜合報導〕繼大舉DQ（取消資格）包含12名泛民主派立法會選舉參選人後，港府今（31）日正式宣布立法會選舉延後一年舉行，將援引《緊急法》為法律基礎來實行延後選舉。中共也發函表態「支持」，也會提請人大常委會做出決定，並要求香港政府依法做好推遲選舉的「相關工作」。

    林鄭月娥今天下午宣布，因為「疫情嚴峻」，原定於9月6日舉行的第七屆立法會選舉延期1年至明年9月5日舉行。她表示，這是她做過最艱難的決定，但為了遏止武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情、保障市民健康及選舉的公平性，延後選舉成了必要之舉。

    《新華社》報導指出，中共政府支持港府推遲選舉的決定，也會提請人大常委會做出決定，並要求香港政府依法做好「相關工作」；中國國務院港澳辦則發聲明表示，港府為了疫情的嚴峻態勢而推遲立法會選舉，體現對港民的生命安全高度負責的態度，「十分必要，合理合法，中央政府充分理解和支持」。

    香港中聯辦也發聲明指出，港府和社會各界「積極防疫」，取得顯著成效，但近日疫情急轉直下，港民生命安全受到嚴重威脅。因此認同港府「順應社會各界人士主流民意」，推遲立法會選舉，「此決定符合憲法、基本法及香港本地法律」。

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