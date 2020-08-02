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    習李鬥躍檯面？！北斗三號開通儀式上 習近平側臉蔑視李克強出糗

    中共北斗三號開通儀式上，國家主席習近平（前排右4）疑似側臉蔑視總理李克強（前排右3）。（圖擷取自推特畫面）

    中共北斗三號開通儀式上，國家主席習近平（前排右4）疑似側臉蔑視總理李克強（前排右3）。（圖擷取自推特畫面）

    2020-08-02 07:39:05

    〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平與國務院總理李克強之間的權鬥，近來越發激烈，幾乎到撕破臉的局面，而在7月31日中國北斗三號全球衛星導航系統建成暨開通儀式的重要場合上，主持儀式的習近平親信、副總理劉鶴，竟然公開讓李克強當眾出糗，習近平還疑似斜眼蔑看李克強，引發外界議論。

    綜合媒體報導，7月31日上午10時30分，中國官方舉行北斗三號全球衛星導航系統建成暨開通儀式，這個儀式受到中共官方高度重視，中南海相關要員都到了，包括習近平、李克強、及另兩名中共中央政治局副總理韓正、副總理劉鶴等多人。

    根據央視直播畫面，中共高層排排坐好，習近平和李克強相鄰都坐在第一排，會議司儀是習近平親信劉鶴，他在念完「中共總書記、國家主席、中央軍委主席習近平」後，掌聲響起，習近平起身回禮。

    重點在後面，劉鶴接下來念中共政治局常委、國務院總理李克強的名字時，李克強起身向身後回禮的瞬間，劉鶴卻馬上讀下一個常委韓正，以及中辦主任丁薛祥的名字，這個時間點上，掌聲瞬間停住，有人手才舉起來，來不及拍到手，就不知還要不要鼓掌？李克強更尷尬，只好回頭重新落坐，臉色凝重，把西裝整理後，又用手摸一下鼻子，以解自己的尷尬。

    畫面還出現，就在李克強尷尬回坐後，習近平疑似側臉半帶輕視地望了李克強一眼。

    這個畫面透過官媒直播出去，讓外界更落實習李不合的觀點。

    中共北斗三號衛星開通，由中共國家主席習近平主持。（美聯）

    中共北斗三號衛星開通，由中共國家主席習近平主持。（美聯）

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