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    中國1680億爛尾樓再曝光 傳李克強幹掉習近平接班人陳敏爾

    中共國家主席習近平（左）與國務院總理李克強（右）。（法新社）

    中共國家主席習近平（左）與國務院總理李克強（右）。（法新社）

    2020-07-23 10:53:15

    〔即時新聞／綜合報導〕中共高層權鬥之爭一直在檯面下激烈進行中，最近北戴河會議開不開的問題，讓整個權鬥慘烈疑似檯面化，尤其近日北京衛戍區司令異動、中共總書記習近平與國務院總理李克強數度隔空叫陣，讓海外評論者認為，很可能是牽涉到中共2022年的權力班子組成問題。

    綜合媒體報導，本月14日，中共北京衛戍區司令突然換人，原來的王春林被撤換改由傅文華上任，由於牽涉到北京防衛，引發外界重視，傅文華是北部戰區81集團軍參謀長，而王春林則去向不明，政治評論員陳破空將這件事與之公安部副部長孫力軍落馬事件連結，懷疑是政變未遂，才突然換人。

    另，親中港媒最近釋出一則傳言，指現任國務院副總理胡春華很可能在2022接替李克強成為國務院總理，傳言真偽目前法無判斷，但被懷疑是習派釋出風向球，意在示警李克強2022年將缷任，且原被視為習近平接班人的陳敏爾也出局，但另種可能，則是習近平妥協團派，讓胡春華接班以換續任，不過，另種可能則是要挑起團派或反習派的內亂。

    但是，最近李克強也很強硬，先是地攤經濟叫板習近平，又去貴州沾了滿鞋的泥濘打臉習的神隱，更有趣的是，網上不斷瘋傳李克強勘災險跌倒的影片，也再傳昔日貴州獨山縣400億人民幣（約1680億台幣）建了一堆爛尾樓的影片，被疑是李克強「傑作」，因為這爛尾樓被視為是陳敏爾擔任貴州省委書記時的「政績」，影片再傳，無疑是「完封」陳敏爾接班機會。

    李克強回到北京，本月15日在國務院常務會議上，再批地方政府只重面子工程不顧人民死活、不顧財政負擔等，也被指直打習近平的心腹北京市委書記蔡奇及陳敏爾，間接修理習近平。

    中共重慶市委書記陳敏爾。（路透）

    中共重慶市委書記陳敏爾。（路透）

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