美中南海4大分析 前解放軍官：若開戰中共將加速滅亡

美軍和共軍近來常在南海軍演。圖為美軍航空母艦雷根號、尼米茲號。（歐新社資料照）

2020-07-31 14:49:02

〔即時新聞／綜合報導〕美國與中國近來關係惡化，雙方軍隊頻繁在南海進行操演，一時戰雲密布。前中共海軍司令部中校姚誠認為，美國已經看清中共的真面目，雙方若在南海發生衝突，中共將會快速滅亡。

《大紀元時報》報導，姚誠表示，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）最近在演講上將「中國」和「中共」區分開來，並強調若不能改變中共，中共就會改變西方世界。姚誠說，從目前情勢判斷，中共並沒有改變跡象與改變的可能，所以美中雙方對抗無法避免。

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他指出，第一，中共軍力遠不及美軍，雙方若在南海交鋒，將會是海、空軍對擊，估計不用1天時間，美軍的戰鬥機F-35可以把中共的海空軍摧毀；第二，美中雙方在南海開戰，邊境也可能出現軍事對抗的可能性不低，像是中印邊界的紛爭，以及西藏與新疆維吾爾族人的反抗。

姚誠認為，第三，如果美中軍事對峙，日本、東盟諸國應該都會支援美方，而不同的國家可以起到不同作用，並不一定要真的參戰，像是日本可以提供武器軍事等後勤補給，越南也會支援美軍；第四，中共軍隊內部的各派系都在觀察局勢，不一定配合中共中央調度，軍方內鬥也沒有停止過，如果打起來，軍隊有可能會造反。

姚誠強調，只要中共動武，估計全球都會參與反抗，所以中共只要開戰，那就離倒台不遠了。

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