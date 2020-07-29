哈台鐵粉！日鐵道達人訪台逾300次 超愛便當、南迴開窗普快

日本鐵道作家結解喜幸30年來訪台超過300次，愛上台灣鐵道的新舊融和與自然風光。（記者林翠儀攝）

2020-07-29 23:52:49

〔駐日特派員林翠儀／東京29日報導〕交通部觀光局東京事務所為了紓解日本民衆在疫情期間無法造訪台灣的失落感，以「台灣同學會」為名舉辦系列座談，今天推出第一彈「台灣鐵道旅遊魅力」，邀請日本鐵道作家結解喜幸暢談台灣鐵道的深度旅遊，現場開放21個名額全數報滿，到場的民眾均是訪台超過10次的日本「哈台鐵粉」。

結解不但是知名的鐵道達人也是資深的「哈台族」，30年來訪台次數超過300次，幾乎每個月訪台一次，他說到台灣旅遊從未遇到不愉快的經驗，而且處處是驚喜，有一次在夜市吃小吃，很想配台灣啤酒喝，但小吃攤並沒有賣酒，老闆匆忙跑去超商拎了一罐台啤回來給他，結帳時結解要付啤酒錢卻遭到拒絕，老闆酷酷地說「本攤不賣酒」。

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結解愛上台灣的鐵道，除了台日鐵道的淵源深厚之外，台灣鐵道至今還保留了日本已經消失的風味，例如行駛於花東線和南迴線的開窗普快車，不管是車廂上的電風扇、時明時暗的燈管都充滿了「昭和風味」，尤其能夠打開車窗享受自然風，讓很多日本鐵道迷愛不釋手。演說中結解還特別介紹了台灣便當，不管是招牌的排骨飯或是使用地方產的宜蘭鴨賞飯、原住民鹹豬肉飯，結解說到台灣旅遊時，他可以每天三餐都吃台灣便當。

在台灣眾多的地方支線中，結解提到「集集線」，他說集集是台灣香蕉的產地之一，集集線不但車廂以黃色為主色，沿線還能看到各種香蕉樹，對於喜愛台灣香蕉的他是一種無上的享受。

結解表示，日本鐵道的現代化進展得太快，以至於在日本國內看不到舊型的火車和老車站，台灣不但還保留了木造車站而且目前仍在使用中，他感受到台灣在保存鐵道文化上的用心。

到場參加「台灣同學會」的日本鐵道迷五十嵐鑛一，現年40多歲，訪台次數約20次，他說第一次訪台是在公司前輩邀請下一起到台灣旅遊，後來就成了「回頭客」，最喜歡地方是高雄，聽完了結解的演說之後，讓他更想念台灣的空氣和氣味，希望疫情快點結束，早日去搭開窗普快車，呼吸台灣的空氣。

觀光局東京事務所所長鄭憶萍表示，由於疫情影響，台日邊境暫時管制，有不少日本民眾到事務所找資料或打電話詢問何時可以去台灣，發現很多人陷入所謂的「台灣LOSS」失落感，為了紓解這些人的煩悶，也為了在疫情期間持續透過數位等方式行銷台灣，所以展開「台灣同學會」系列活動。接下來將邀請日本知名女性雜誌CREA、世界不思議發現節目、東海RADIO主播或編集人員分享他們去台灣取材拍攝時不為人知的趣聞，到時歡迎日本朋友一同來當「台灣同學會」的同學。

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交通部觀光局東京事務所以「台灣同學會」為名舉辦系列座談，首堂邀請日本鐵道作家結解喜幸暢談台灣鐵道的深度旅遊。（記者林翠儀攝）

參加首場「台灣同學會」的日本鐵道迷都是訪台超過10次的「哈台鐵粉」，會中還不時以手機拍攝投影資料存檔。 （記者林翠儀攝）

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