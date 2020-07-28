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    脫北者返北韓疑似確診 《CNN》：金正恩面臨最大威脅

    北韓最高領導人金正恩。（路透）

    北韓最高領導人金正恩。（路透）

    2020-07-28 11:00:50

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情襲捲全球，北韓官方此前一貫對外宣稱零確診，不過該國最高領導人金正恩日前宣布一名脫北者從南韓返回北韓後疑似確診染疫，現已將北韓緊急防疫系統提升至最高緊急狀態，有外媒分析，這將是金正恩上台以來所遭遇最嚴重威脅。

    根據《CNN》報導，在北韓官方公布境內首個疑似病例出現後，南韓當局也證實此消息，稱叛逃者已越過高度軍事化的邊界進入北韓，南韓衛生部則指出，該名男子應非已知的武漢肺炎感染者，也未與感染者有密切接觸。

    北韓過去雖宣稱零確診，但這個數字因該國未實施有效檢測，可信度大有問號，《CNN》分析，若這次事件中的脫北者確實染疫且在北韓境內引起大爆發，那武漢肺炎將成為金正恩執政以來所遭遇的最大威脅之一。

    《CNN》指出，北韓現有醫療基礎設施被評為「殘破」等級，完全無法負擔大規模流行後的醫療壓力，這也是金正恩在疫情爆發後即採取嚴格鎖國政策的背後原因，如今若有感染者入境並傳染他人，過去半年的嚴格把關策略將付諸流水，如果隔離再沒做好，金正恩恐無力阻止該國內部爆發大流行。

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