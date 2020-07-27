北韓罕見公布疑似染疫病例 專家：劍指南韓

北韓官方媒體報導，一名脫北者越過戒備森嚴的兩韓邊界非軍事區返回北韓，出現疑似感染新型冠狀病毒的症狀。平壤下令封鎖邊境城市開城（見圖）。（美聯社）

2020-07-27 22:55:31

〔中央社〕分析家今天說，北韓正把握一名脫北者從南韓返回北韓的機會，指責首爾將2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情帶到北韓。北韓先前幾個月一直否認有任何確診病例。

北韓官方媒體上週末報導，3年前叛逃到南韓的一名脫北者，越過戒備森嚴的兩韓邊界非軍事區返回北韓後，出現疑似感染新型冠狀病毒的症狀。平壤當局並封鎖邊境城市開城（Kaesong）。

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自中國這個北韓的鄰國暨主要外交支持者和貿易夥伴率先爆發疫情後，病毒已侵襲全世界。但北韓這幾個月來，一直否認有任何確診病例，引發觀察家懷疑。

而且首爾官員今天也說，據信是再次叛逃的男子在南韓未被證實染疫，也沒接觸過確診病例。

分析家表示，北韓可能已經出現確診病例，平壤希望將疫情歸咎於首爾，而不是長期盟友北京。

曾任職於美國政府的北韓事務分析專家李敏英（Rachel Lee）表示：「北韓可能會試圖利用脫北者回國，把已經發生的疫情或未來任何檢疫失敗歸咎他人。」

李敏英告訴法新社：「北韓甚至可以宣稱，南韓故意將脫北者送回北韓傳播病毒。」

國際危機組織（International Crisis Group）韓國問題專家金杜妍（Duyeon Kim，音譯）則說，透過指責南韓輸入病例，北韓現在就「可以合法且公開接受」南韓的援助。

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