封城難捱！平壤大同江畔赤腳瑜珈 瑞典大使解悶獨樹一格

瑞典駐北韓大使柏格斯騰在北韓首都平壤的大同江畔，打赤腳做瑜珈的景象也格外引人注目，背景是祝賀北韓前領導人金日成70大壽而建的主體思想塔。（圖擷取自推特＿@joshjonsmith）

2020-07-23 21:50:21

〔即時新聞／綜合報導〕不同於台灣的防疫阻絕成功，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續在多國延燒，多國採取封城措施，包含北韓。而在隔離政策下油然而生的疏離感中，瑞典駐北韓大使柏格斯騰（Joachim Bergström）藉由瑜珈運動作為精神支柱，陪伴他熬過煎熬的孤寂時光。

據《路透》今（23）日報導，今年一月，北韓在鄰國中國爆發武漢肺炎疫情之際，迅速關閉邊界、取消大部分的航班與車次，並強制外國居民採取逾月的隔離，因此北韓官方的統計數字至今仍維持零確診。

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許多外國使節團，包含德國、法國以及英國等國官員都安排暫時撤離，但仍有些國家使節由於邊界突然關閉而留在北韓。

瑞典駐北韓大使柏格斯騰自去（2019）年9月被派駐到當地，是少數未撤離的西方國家使節。三月初，在平壤的外國居民獲准出外，但仍僅限於特定範圍移動的旅遊限制，柏格斯騰決定藉由戶外瑜珈來排遣強烈疏離感，並保持身心健康，而他在北韓首都平壤的大同江畔，打赤腳做瑜珈的景象也格外引人注目。

柏格斯騰在多處北韓知名地標前進行戶外瑜珈訓練，如朝鮮凱旋門、主體思想塔，以及柳京飯店。對此，柏格斯騰表示，當他進行倒立動作時，行經的居民會露出困惑的表情，但當他眼神接觸到居民的微笑，或是聽到他們好奇討論他的瑜珈姿勢，這之中所產生的連結，即使只是間接的連結，對他而言都是很棒的體驗。

「2020年是不尋常且富於挑戰性的一年，但是在瑜珈墊上維持穩定呼吸是一個小小的勝利。」柏格斯騰在推特上說：「瑜珈是無論任何場合都能夠獨立進行的體能訓練，在現在的情況下，這無非是令人振奮的好事，無論周遭發生什麼事，我都能做我的事。」

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No matter what, I do my thing — as reported by @Reuters #yoga #getthrough #Pyongyang

With loving thanks to ’Ms B’ for artful capturing. https://t.co/KMj1QZKYuw — Joachim Bergström （@jchmbrgstrm） July 23, 2020

柏格斯騰在北韓知名地標主體思想塔前做瑜珈。（圖擷取自推特＿@jchmbrgstrm）

柏格斯騰在北韓知名地標朝鮮凱旋門前，進行戶外瑜珈訓練。（圖擷取自推特＿@joshjonsmith）

柏格斯騰在北韓地標柳京飯店前做瑜珈。（圖擷取自推特＿@joshjonsmith）

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