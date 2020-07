封城難捱！平壤大同江畔赤腳瑜珈 瑞典大使解悶獨樹一格

2020-07-23 21:50:21

〔即時新聞/綜合報導〕不同於台灣的防疫阻絕成功,武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫情持續在多國延燒,多國採取封城措施,包含北韓。而在隔離政策下油然而生的疏離感中,瑞典駐北韓大使柏格斯騰(Joachim Bergström)藉由瑜珈運動作為精神支柱,陪伴他熬過煎熬的孤寂時光。

據《路透》今(23)日報導,今年一月,北韓在鄰國中國爆發武漢肺炎疫情之際,迅速關閉邊界、取消大部分的航班與車次,並強制外國居民採取逾月的隔離,因此北韓官方的統計數字至今仍維持零確診。

許多外國使節團,包含德國、法國以及英國等國官員都安排暫時撤離,但仍有些國家使節由於邊界突然關閉而留在北韓。

瑞典駐北韓大使柏格斯騰自去(2019)年9月被派駐到當地,是少數未撤離的西方國家使節。三月初,在平壤的外國居民獲准出外,但仍僅限於特定範圍移動的旅遊限制,柏格斯騰決定藉由戶外瑜珈來排遣強烈疏離感,並保持身心健康,而他在北韓首都平壤的大同江畔,打赤腳做瑜珈的景象也格外引人注目。

柏格斯騰在多處北韓知名地標前進行戶外瑜珈訓練,如朝鮮凱旋門、主體思想塔,以及柳京飯店。對此,柏格斯騰表示,當他進行倒立動作時,行經的居民會露出困惑的表情,但當他眼神接觸到居民的微笑,或是聽到他們好奇討論他的瑜珈姿勢,這之中所產生的連結,即使只是間接的連結,對他而言都是很棒的體驗。

「2020年是不尋常且富於挑戰性的一年,但是在瑜珈墊上維持穩定呼吸是一個小小的勝利。」柏格斯騰在推特上說:「瑜珈是無論任何場合都能夠獨立進行的體能訓練,在現在的情況下,這無非是令人振奮的好事,無論周遭發生什麼事,我都能做我的事。」

