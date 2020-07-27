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    日本自衛隊除役裝備拍賣會 防衛大臣：成交額比想像還高！

    日本防衛裝備廳昨舉辦拍賣會，成交總額達到561萬日圓。圖為海上自衛隊拍賣品列表。（圖擷取自防衛裝備廳）

    日本防衛裝備廳昨舉辦拍賣會，成交總額達到561萬日圓。圖為海上自衛隊拍賣品列表。（圖擷取自防衛裝備廳）

    2020-07-27 08:46:01

    〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛裝備廳為拓展額外收入來源，改善自衛隊員生活及工作環境，昨日（26日）首次舉辦自衛隊除役裝備拍賣，其中包括退役訓練艦「山雪」的舵輪、航空自衛隊的全套飛行員頭盔等等，成交總額達到561萬日圓（約新台幣155萬）。

    根據日本《共同社》報導，防衛裝備廳事先在網路上就曾列出拍賣品清單，分為海陸空三軍領域，陸上自衛隊有彈匣袋、腰帶、水壺、飯盒、臂章、戰鬥靴等配備；海上自衛隊則是以退役訓練艦「山雪」上的配備為主，包括門牌、時鐘、餐盤、布簾以及船艦操舵輪等。航空自衛隊部分則以日本國造C-1運輸機的部件為主，包括機艙內各式燈具、播音器、C-1運輸機「一號機」的操縱桿，以及飛行員頭盔、氧氣面罩及頭盔袋。

    防衛大臣河野太郎昨日在拍賣會開始之前表示，過去自衛隊的裝備幾乎都是分解後當成廢鐵變賣，但如今除役裝備能賣給有興趣收藏的民眾，還能獲得拍賣金改善部隊環境，可說是一舉兩得。

    昨日的淘汰裝備拍賣會共有176人參與競標，訓練艦「山雪」的舵輪以52萬日圓成交，飛行員頭盔組以66萬日圓成交，為拍賣會最高成交價，拍賣會成交總額達到561.8萬日圓。河野太郎也對此開心地說：「賣出了比想像更高的價格！」

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