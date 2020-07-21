日本神盾艦船員染疫 延後前往環太平洋軍演

日本海上自衛隊神盾艦「足柄號」一名男自衛隊員確診武漢肺炎，原訂23日出國參與夏威夷的環太平洋軍事演習的行程推延，圖為美國軍機飛越日本自衛隊船艦的畫面。（路透）

2020-07-22 00:06:14

〔中央社〕日本防衛省今天表示，海上自衛隊神盾艦「足柄號」一名男自衛隊員確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19），足柄號原訂23日出國參與在夏威夷周邊舉行的環太平洋軍事演習的行程推延。

日本朝日新聞報導，防衛省今天宣布有一名20多歲的神盾艦足柄號的男性隊員確診武漢肺炎，這是日本自衛隊艦艇首度有自衛隊員染疫。

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足柄號原訂23日出國前往夏威夷周邊參加由美國海軍主導的多國聯合演訓－環太平洋軍事演習（RIMPAC），由於傳出船員確診，艦艇出發日期推延。

足柄號從長崎縣佐世保市出港之際，全體自衛隊員必須接受PCR（聚合（酉每）連鎖反應）檢查。防衛省表示，這名確診的男自衛隊員並無症狀，其他的自衛隊員檢查結果呈現陰性反應。

確診男自衛隊員密切接觸者21人，已下船採取隔離措施。

足柄號船艦內已進行消毒，將在佐世保外海停留約2週，如果艦上人員確認無異常狀況，才前往夏威夷。

環太平洋軍事演習是兩年舉行一次的多國聯合軍演，今年預定8月17日至31日舉行。

日本海上自衛隊於1980年起參加環太平洋軍事演習，這是軍事交流場合，這一次基於防疫需要，船艦雖到夏威夷靠岸，但人員不上岸，僅在海上進行演練。

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