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    下游快跑！長江3號洪水形成 三峽大壩、淮河、太湖都要加強洩洪

    2020年7月23日，航拍安徽巢湖柘皋镇，大部分街道被洪水圍困。（圖擷取自網路）

    2020年7月23日，航拍安徽巢湖柘皋镇，大部分街道被洪水圍困。（圖擷取自網路）

    2020-07-27 07:11:16

    〔即時新聞／綜合報導〕中國暴水持續，汛情更為危急，長江今年第3號洪水形成，預定今天就會有洪峰衝擊，預計長江上游三峽水庫最高進水量可能在明（28）達到每秒6萬立方公尺左右的驚人水量，中國官方下令，全面洩洪以保洪峰過境，三峽大壩洩洪量要「精細調度」，另包括淮河、太湖等流域都要加強洩洪，下游民眾都要注意防範洪災侵襲。

    洪水淹沒安徽巢湖。（圖擷取自網路）

    洪水淹沒安徽巢湖。（圖擷取自網路）

    中國水利部發出的最新汛情指出，目前長江中下游幹流石首以下江段及兩湖、太湖水位都超警，淮河中游幹流王家壩以下河段、雲南金沙江石鼓江段，四川岷江和大渡河，湖北漢江漢川江段，江西修水，安徽青弋江水陽江、滁河等計有104條河流仍超警；湖北魯湖、富水，安徽菜子湖、水陽江等20條河湖仍超保；安徽巢湖、裕溪河等2條河湖仍超歷史。

    2020年7月23日，安徽巢湖柘皋镇，大部分街道被洪水圍困一景。（圖擷取自網路）

    2020年7月23日，安徽巢湖柘皋镇，大部分街道被洪水圍困一景。（圖擷取自網路）

    針對未來3天暴雨可能抵達西南東部、江淮南部、江南北部西部及湖北東部南部、廣西中部等地部分地區將有大到暴雨，另外，在湖南北部、江蘇西南部、華北中部西部、河北等都有大雨，官方再度強調「防汛抗洪形勢嚴峻」。

    依據昨晚的最新指令，首發針對三峽水庫要「精細調度」，統籌考慮長江上游及洞庭湖來水，要「留足庫容準備迎戰還有可能出現的大洪水，又要確保中下游幹流和洞庭湖重要堤防的防洪安全」。話沒點明，但等於下令三峽大壩強力洩洪保壩。

    其次是淮河流域「進一步加大洪水排泄力度，盡快降低洪澤湖水位，準備迎戰還有可能出現的大洪水。要充分做好沂沭泗水系暴雨洪水應對工作。」

    太湖流域則是要「毫不鬆懈繼續加大洪水外排力度，盡快降低太湖及周邊河網水位，減少太湖高水位與颱風遭遇的風險。

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