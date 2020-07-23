中國暴雨還在下！官方統計：27省逾4500萬人受災、倒3.5萬房

中國暴雨成災，雨勢未止。圖為7月20日8時32分，淮河王家壩閘開閘放水後，當地村莊泡在水中。（圖擷取自網路）

2020-07-23 07:53:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國持續暴雨已經40多天，雨勢未見和緩，長江中下游和淮河上中游依然屬於超警狀態，近日長江中下游更已經採取炸堤、鑿船等方式洩洪，造成人命死傷及財產損傷慘重，根據官方統計，從6月1日至7月22日已致27個省市4550多萬人次受災，142人死亡失踪，3.5萬間房屋倒塌，直接經濟損失1160.5億元人民幣（下同，約約4874.1億台幣）。

根據中國應急管理部發出的訊息，受災的27省中，最慘的包括江西、安徽、湖北、湖南、廣西、貴州、廣東、重慶、四川等省市。

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由於暴雨持續，長江中下游和淮河上中游依然超警，維持長江、淮河防汛Ⅱ級響應。隨著雨區北抬，極端強降雨天氣增多，預計，黃河、海河流域可能出現超標準洪水，隨時搶險救援。

預警今（23）日到25日，西北地區東部、四川盆地至江淮、江南北部將出現強降水。淮河干支流需繼續加強流域性洪水應對，河南、山東、蘇皖中北部需防範城鄉內澇和中小河流洪水。

長江中下游、洞庭湖、鄱陽湖和太湖仍維持高水位運行，湖北、湖南、安徽和江浙等地仍需加強暴雨洪澇、山體滑坡災害的防範。重慶、四川、雲南、甘肅和陝西等西南、西北山地丘陵地區地質災害風險高。

華南和江南中南部大部地區需防範持續高溫乾旱及其引發的生產安全事故風險。山東和黃渤海域需防範大風天氣給海上作業帶來的不利影響。東北大興安嶺原始林區仍存雷擊火引發森林火災風險。

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