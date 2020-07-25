中國「三峽大壩之父」病逝 長江「第3波洪水」將至大壩安全性受關注

鄭守仁的水利專長相當為中國官方倚重，生前負責多項重要水利工程。（翻攝光明日報）

2020-07-25 10:15:25

〔即時新聞／綜合報導〕中國長江流域近來暴雨成災，據中國官方統計，6月主汛期以來，截至22日已有4552萬人受災；洪災影響持續，「三峽大壩之父」中國工程院院士、三峽工程設計者鄭守仁24日傳出在武漢病逝消息。對此，中國網友紛紛對鄭守仁表達哀悼之意，而鄭守仁留下的大壩究竟能否成功抗洪，更令人關注。

根據中媒《光明日報》報導，鄭守仁為中國工程院院士，曾任長江水利委員會總工程師，其水利工程專長為中國官方倚重，先後曾負責烏江渡、葛洲壩導流、截流設計、隔河岩（該水電站主體包含大壩、發電廠房和升船機）現場全過程設計；1994年12月，三峽大壩始建，鄭守仁出任三峽工程設計一職，對施工貢獻良多。

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據該報介紹，鄭守仁長駐施工現場，及時解決許多設計相關問題；鄭守仁曾表示，「作為一名水利人，能參與三峽工程是最大的幸福。只要三峽工程需要我一天，我就在這裡堅守一天」，然而24日鄭守仁不敵病魔於武漢逝世，享壽80歲；具體為何種病症，報導中並未說明。

然今年華中水患頻仍，長江前2波洪水已造成湖北、湖南、安徽等地嚴重水災；長江「第3號洪水」預計將在本月27日來襲，預計洪峰流量將超過每秒6萬立方公尺，究竟三峽大壩是否能抗洪，目前仍為未知數。

針對三峽大壩在這次洪災中的抗洪能力，中國水利部長江水利委員會副總工程師陳桂亞19日曾指出，雖三峽工程為長江防汛體系內的骨幹，但大壩並沒有辦法「包打天下」；三峽大壩防洪庫容有221.5億立方公尺，但長江上游每年汛期平均會有3000億立方公尺的水流量。

陳桂亞坦言，大壩必須要選擇時機開閘洩洪，目前正值7月、8月份，必須要騰出足夠的容量「來應對上游可能發生的更大洪水」。對此，已故中國知名水利工程專家黃萬里在遺囑中憂慮指出，治理長江並非以大壩防洪，而是要以建設堤防為主，「特別是長江漢口段」，認為此舉恐怕加重武漢水災災情。

圖右為「三峽大壩之父」鄭守仁工作情況。（翻攝光明日報）

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