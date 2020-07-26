為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》中國再增35例本土確診！新疆、東三省兩頭燒

    自大連凱洋世界海鮮股份有限公司爆發群聚感染後，疫情傳染鏈已擴至東北三省。（路透）

    自大連凱洋世界海鮮股份有限公司爆發群聚感染後，疫情傳染鏈已擴至東北三省。（路透）

    2020-07-26 10:08:58

    〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情重燃，繼昨日新增34例確診，其中29例為本土病例後，今（26日）再增46例確診，35例為本土病例，皆為新疆、遼寧病例。

    據中國國家衛健委官方數據顯示，昨日中國境內共增46例確診，其中35例為本土病例，分別為新疆22例、遼寧13例，新疆自17日爆出不明感染源的本土病例後，確診和「無症狀感染者」人數均已破百，新疆目前總累積確診數191例、死亡3例。

    繼新疆重燃疫情後，東北地區成為中國最新疫情熱點，遼寧省再新增13例本土病例，其中大連市12例，均為無症狀感染者轉歸確診病例，鐵嶺市1例，為大連市疫情關聯病例，同時大連還新增無症狀感染者14例，遼寧省累計確診病例189例、死亡2例。

    中國東北疫情蔓延，自大連凱洋世界海鮮股份有限公司爆發群聚感染後，包含吉林四平、長春4名無症狀感染者、遼寧鞍山、黑龍江鶴崗和海倫各報告新增1例無症狀感染者，均為大連市確診病例密切接觸者，顯示此次疫情傳染鏈已擴至東北三省。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全球確診破1598萬例 WHO：過去5週每週增逾百萬例
    2020-07-26 10:05

    全球確診破1598萬例 WHO：過去5週每週增逾百萬例
    MLB》球賽打完才知道染疫 紅人一壘手確診武漢肺炎
    2020-07-26 08:59

    MLB》球賽打完才知道染疫 紅人一壘手確診武漢肺炎
    宏匯帶動熱潮 光風防疫宅正夯

    宏匯帶動熱潮 光風防疫宅正夯
    武漢肺炎》脫北者返回北韓疑似確診 金正恩下令開城「全市封鎖」！
    2020-07-26 08:11

    武漢肺炎》脫北者返回北韓疑似確診 金正恩下令開城「全市封鎖」！
    牙醫、西醫基層、醫院健保點值 3年來首破1
    2020-07-26 05:30

    牙醫、西醫基層、醫院健保點值 3年來首破1
    華銀紀錄片 鼓舞台灣人夢不變

    華銀紀錄片 鼓舞台灣人夢不變
    國際今日熱門
    2020-07-25 11:22

    武漢肺炎》全球感染者累計逾1567萬例 死亡近64萬例

    2020-07-25 11:23

    軍情動態》愛沙尼亞國防軍換新裝 首批R20突擊步槍到貨

    2020-07-25 10:28

    軍情動態》美俄黑海48小時3度摩擦！俄羅斯蘇-27攔截美軍P-8A

    2020-07-25 11:13

    法外長要求調查新疆 中駐法大使館怒嗆「謊言」

    yes123徵才補助

    LTN集點大放送

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播