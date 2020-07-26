武漢肺炎》中國再增35例本土確診！新疆、東三省兩頭燒

自大連凱洋世界海鮮股份有限公司爆發群聚感染後，疫情傳染鏈已擴至東北三省。（路透）

2020-07-26 10:08:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情重燃，繼昨日新增34例確診，其中29例為本土病例後，今（26日）再增46例確診，35例為本土病例，皆為新疆、遼寧病例。

據中國國家衛健委官方數據顯示，昨日中國境內共增46例確診，其中35例為本土病例，分別為新疆22例、遼寧13例，新疆自17日爆出不明感染源的本土病例後，確診和「無症狀感染者」人數均已破百，新疆目前總累積確診數191例、死亡3例。

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繼新疆重燃疫情後，東北地區成為中國最新疫情熱點，遼寧省再新增13例本土病例，其中大連市12例，均為無症狀感染者轉歸確診病例，鐵嶺市1例，為大連市疫情關聯病例，同時大連還新增無症狀感染者14例，遼寧省累計確診病例189例、死亡2例。

中國東北疫情蔓延，自大連凱洋世界海鮮股份有限公司爆發群聚感染後，包含吉林四平、長春4名無症狀感染者、遼寧鞍山、黑龍江鶴崗和海倫各報告新增1例無症狀感染者，均為大連市確診病例密切接觸者，顯示此次疫情傳染鏈已擴至東北三省。

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