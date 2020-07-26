全球確診破1598萬例 WHO：過去5週每週增逾百萬例

武漢肺炎疫情肆虐全球，據最新統計，全球累計確診已超過1598萬例，世界衛生組織（WHO）也指出，過去五週以來每週全球都新增逾100萬例確診。（法新社）

2020-07-26 10:05:15

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐全球， 據最新統計，全球累計確診已超過1598萬例，世界衛生組織（WHO）也指出，過去五週以來每週全球都新增逾100萬例確診，其中光在本月24日就有超過28萬例，巴西和印度近期單日新增病例也屢創新高，情況令人憂慮。

武漢肺炎疫情持續在各國延燒，據《約翰霍普金斯大學》最新統計顯示，全球累計確診已超過1598萬例，累計死亡人數也超過64萬例。其中美國確診病例已突破417.6萬例，死亡則是超過14.6萬。巴西確診則突破239萬例，死亡則是超過8.6萬。印度確診也突破133.7萬例，死亡超過3萬。俄羅斯確診逾80.5萬例，死亡則是超過1.3萬。南非則是確診突破43萬例，死亡逾6千人。

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其中疫情最嚴重的美國連續2天新增超過7萬例，並有超過1000人死亡，23日全美更有1114人死於武漢肺炎，是7天內第3次超過1千人。印度則是在2天內有近10萬人受感染。而除了巴西及南非疫情也更趨嚴峻外，以色列過去一天新增1770人確診，累計確診突破6萬，增加至6萬496例。

日本25日新增803人確診，若加上鑽石公主號累計確診破3萬例，死亡也增至1009人。香港昨日也新增133例確診，其中126例為本地病例，為連續第4天出現逾百人確診，累計香港有2505例確診，18例死亡。

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