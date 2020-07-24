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    武肺喚醒隱藏的家暴 墨西哥受害婦孺劇增

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）封鎖期間，到避難所尋求幫助的墨西哥婦女和兒童比以往猛增80%。圖為墨西哥婦女畫上家暴妝容。（美聯社）

    武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）封鎖期間，到避難所尋求幫助的墨西哥婦女和兒童比以往猛增80%。圖為墨西哥婦女畫上家暴妝容。（美聯社）

    2020-07-24 22:18:41

    〔即時新聞／綜合報導〕墨西哥最大的暴力受害者庇護組織「National Network of Shelters」指出，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）封鎖期間，到避難所尋求幫助的婦女和兒童比以往猛增80%，與2019年3至6月相比，有關家暴或性別暴力的電話和簡訊增加55%。

    《路透》報導，「National Network of Shelters」在釋出的聲明中直指墨西哥婦女目前正面臨2種流行疾病：武肺和家暴；組織負責人菲格羅亞（Wendy Figueroa）認為，在長期封鎖無法離開家的狀態下，因家庭瑣事爭吵或失業衍伸的經濟焦慮，讓男性更容易情緒爆發，她強調，「武肺喚醒了隱藏的暴力」。

    武肺疫情期間，拉丁美洲的婦女遭受暴力的比例激增，全球25個「婦女最容易因性別被殺害」的國家中，有14個來自拉丁美洲地區，據聯合國統計，該區平均每天會有12位婦女喪生。

    墨西哥政府調查的數據顯示，2020年的前4個月，緊急尋求庇護的受暴婦女，比起去年同期增長50%。「National Network of Shelters」表示，在武肺疫情期間，他們通過電話和社交媒體為2萬人提供了幫助，比去年同期增長71%。

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